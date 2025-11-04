Martina De Ioannon si presenta a Uomini e Donne per un confronto con Ciro Solimeno e svela la verità su Gianmarco Steri.

Martina De Ioannon si presenta nello studio di Uomini e donne nel corso della puntata del 4 novembre 2025 per un confronto finale con Ciro Solimeno. Tutto nasce da Maria De Filippi che manda prima in onda un filmato riassuntivo e poi annuncia l’ingresso di Ciro Solimeno. Poi annuncia l’ingresso di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. “Insieme?”, chiedono Gianni Sperti e Tina Cipollari. “L’hanno chiesto loro” è stata la risposta della conduttrice. Martina e Gianmarco arrivano insieme in studio, ma non mano nella mano. Dopo aver salutato tutti, compreso Ciro, Martina spiega di non aver accettato il precedente invito perché aveva voglia di chiarire la situazione prima con Ciro.

L’ex tronista, poi, si sbilancia su Gianmarco Steri. “Ho letto la definizione di frequentazione e prevede l’esclusività che c’è. Posso dire che è l’inizio di una storia”, ammette Martina che poi risponde a Ciro spiegando di non avergli mai detto di essere alla ricerca di un uomo ricco avendo scelto Gianmarco che fa un lavoro normalissimo.

Martina e Gianmarco, inoltre, sottolineano che non c’è stato mai tradimento. “Ci siamo visti il 14 ottobre per la prima volta”, spiega la coppia con Martina che sottolinea che non avrebbe mai voluto parlare della sua vita privata in pubblico scatenando la dura reazione di Tina che le ricorda che è la stessa persona che ha partecipato anche a Temptation Island. Gianmarco, di fronte alle accuse rivolte a Martina, interviene per difenderla ma Tina non ci sta. “Guarda che tra qualche tempo potresti essere al posto di Ciro. Potrebbe fare anche con te quello che ha fatto con lei”, sbotta la bionda opinionista.

Martina, poi, stanca delle accuse, chiede a Ciro se abbia tradito nella sua storia precedente portando l’ex fidanzato a ribattere ricordandole che anche lei ha tradito nella sua precedente relazione ma Martina nega sottolineando di non aver tradito e di essersi avvicinata ad un’altra persona quando la storia è finita.