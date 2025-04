Martina De Ioannon difende a sorpresa Gianmarco Steri. Sono passati ormai tre mesi da quando l’ex tronista ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, preferendo Ciro Solimeno al favorito del pubblico, Gianmarco. Da allora, il barbiere romano è diventato il nuovo tronista del dating show, mentre Martina si sta godendo la sua storia d’amore con Ciro lontano dai riflettori. Le cose tra di loro sembrano andare a gonfie vele, al punto che l’ex corteggiatore si è trasferito a Roma da lei, iniziando ufficialmente a convivere. Nonostante ciò, però, c’è chi ancora continua a tirare in ballo Gianmarco, sostenendo che Martina abbia fatto una scelta sbagliata.

A tal proposito, Martina ha risposto all’ennesimo commento di un utente, mettendo le cose in chiaro e spendendo bellissime parole per il suo ex flirt. Poche ore fa, l’ex volto di Temptation Island ha pubblicato un TikTok insieme al fidanzato, che ha scatenato una miriade di messaggi. Da un lato, la coppia ha ricevuto molti complimenti dai fan; dall’altro, alcuni hanno iniziato a fare paragoni con Gianmarco. “Il migliore è Gianmarco”, ha scritto un account, provocando la reazione della giovane romana.

Martina De Ioannon e le belle parole per Gianmarco Steri: cos’ha detto

All’ennesimo commento riferito a Gianmarco Steri, Martina De Ioannon ha deciso di rompere il silenzio, chiedendo di smettere di fare continui paragoni tra il tronista romano e Ciro. Non solo, Martina ha anche spiegato di provare un grande affetto nei confronti del barbiere, avendo vissuto con lui dei momenti molto importanti. “Perché dovete creare una competizione che non esiste? Io e Ciro non parleremo mai male di Gianmarco, per me è stato una persona importante a cui voglio bene e questo Ciro lo rispetta. Se pensate che così facendo create odio siete fuori strada”, ha scritto la 26enne.

Insomma, i continui commenti su Gianmarco non sembrano scalfire affatto Ciro e Martina, i quali sono molto sicuri e contenti della loro relazione. La frequentazione con Gianmarco fa ormai parte del passato, un passato che la De Ioannon ricorda con grande affetto e rispetto. D’altronde, i tre si sono rivisti pochi giorni fa proprio a Uomini e Donne, dove Ciro e Martina sono tornati come ospiti. In quell’occasione, il barbiere ha salutato la coppia con tranquillità, facendo anche i complimenti a Martina per il suo nuovo taglio di capelli.