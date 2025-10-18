Nuovi retroscena su Martina De Ioannon e il suo rapporto con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri: cosa ha svelato Deianira Marzano.

Non si ferma il gossip intorno a Martina De Ioannon che, tornata single dopo la fine della storia d’amore con Ciro Solimeno, continua ad essere accostata a Gianmarco Steri scatenando diverse reazioni sul web. Da una parte c’è chi spera in un ritorno di fiamma tra Martina e Ciro e, dall’altra, ci sono che vorrebbero vedere insieme Martina e Gianmarco con quest’ultimo tornato a sua volta single dopo l’addio a Cristina Ferrara. Nelle scorse ore, Deianira Marzano ha così svelato un nuovo retroscena su Martina e Ciro che, stando a quello che svela l’esperta di gossip, nonostante la fine della relazione, continuerebbero comunque a sentirsi.

“Si sentono, ma solo perché lui le scrive e lei risponde per cortesia, niente di più. Era già finita da diverse settimane”, ha scritto l’esperta di gossip in una storia che ha postato su Instagram. Stando, dunque, all’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, Martina non avrebbe alcuna intenzione di tornare con Ciro.

Martina De Ioannon e il mistero della collana di Gianmarco Steri

Il gossip intorno a Martina De Ioannon, tuttavia, non si ferma qui perché secondo alcune segnalazioni ricevute da Lorenzo Pugnaloni e dalla pagina Instagram Dariatvgossip tv, Martina avrebbe indossato la collana che le è stata regalata da Gianmarco nel corso di una delle loro ultime esterne prima della scelta.

“Martina ha pubblicato una storia con la collana che le regalò Gianmarco nell’esterna sulla neve”, “La collana che indossa è quella che le regalò Gianmarco sulla neve, guarda”, “Questa è la stessa collana, mi sento male”, “Ma ci vuole tutti morti?”, scrivono i fan agli esperti di gossip. La stessa segnalazione sulla collana, poi, è stata ricevuta e pubblicata anche da Deianira Marzano. Segnalazioni che sono diventate virali scatenando l’immediata reazione di tutti i fan che hanno seguito il trono di Martina.

