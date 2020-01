Martina Di Maria/ Crisi con Giovanni De Benedetti? (La Pupa e il Secchione)

Martina Di Maria è riuscita a salvarsi dalla sfida ad eliminazione della scorsa puntata de La pupa e il secchione, anche se avrebbe potuto finire nel baratro insieme alle altre coppie. Per sua fortuna i vincitori hanno deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e puntare tutto su altri binomi, regalando così alla romana la possibilità di proseguire nel programma. Non sembra però che con il suo attuale partner, Giovanni De Benedetti, stia andando a gonfie vele. Mentre lui bacia Stella Manente, Martina crede di aver ben chiare le cose sul suo conto: “Le vuole tutte, ma nessuno lo vuole”, ha detto con una grande risata finale. Come sappiamo già, le cose in realtà per il secchione sono andate in modo leggermente diverso rispetto a quanto previsto dalla nuova partner Martina. Il suo sorriso intanto ha già contagiato tutti i fan che la seguono sui social e che la riempiono di complimenti. Non solo per via del suo aspetto fisico, ma anche per quella simpatia che la contraddistingue e che diventa sempre più evidente ad ogni puntata. Sarebbe un vero peccato perdere la possibilità di vederla ancora nello show. “Grazie per tutti questi messaggi bellissimi, vi adoro, siete meravigliosi”, scrive infatti su Instagram, rispondendo a tutti i commenti ricevuti, più che positivi. Clicca qui per guardare il post di Martina Di Maria e leggere i commenti. I messaggi sono stati così tanti, che Martina ha deciso anche di condividerne parecchi nelle sue Storie, proprio per ringraziare al meglio tutti i sostenitori che ogni giorno le scrivono in privato. “Come potete vedere sono sempre in macchina a fare tremilasettecento giri, ma sono sempre connessa con voi”, dice in una Storia prima di mostrare la sua destinazione: una camera d’hotel molto elegante, forse della sua Roma.

Martina Di Maria: ecco su cosa ha puntato nella puntata de La Pupa e il Secchione

Martina Di Maria ha deciso di puntare tutto sulla sua sensualità durante la prova della televendita della scorsa puntata de La pupa e il Secchione e viceversa. “Mo mi stai capendo?”, ha detto la ragazza immagine quando Giovanni De Benedetti le ha rivelato di aver trovato la sfida piuttosto difficile. Per lei è stata una passeggiata? Nel vederla in pose sexy sembrava proprio di sì, ma forse si tratta solo di apparenza. Clicca qui per guardare il video di Martina Di Maria e Giovanni De Benedetti. Prima di separarsi da Andrea Santagati, Martina ha deciso di metterlo ancora alla prova a livello fisico. La romana ci tiene in modo particolare agli esercizi, così ha coinvolto il maestro di scacchi nel proprio allenamento. Anche per una forma di vendetta per via delle ore di studio che ha dovuto affrontare nei momenti precedenti. “Sei pronto a sudà? Tu mi hai fatto studiare, ora sta a te”, dice appena sveglia, prima di far fare al povero Santagati una full immersion di flessioni e piegamenti. Bisogna vedere però se De Benedetti si spingerà così tanto oltre oppure se avrà la meglio sulla ragazza e la convincerà a conoscere più che altro il suo mondo.

Quando ti chiedono del tuo ex

