Martina Difonte: chi è l’ex fidanzata di Clementino e perché si sono lasciati/ Lui: “Mi piace la pazienza…”

Chi è Martina Difonte, l’ex fidanzata di Clementino

Martina Difonte è una cantante e un’attrice, ha 25 anni ed è pugliese, precisamente di Lucera dove ha cominciato ad alimentare la sua passione per la musica cantando nel coro della chiesa. Una passione che l’ha portata a studiare non solo musica, ma anche danza e recitazione sentendo, dentro di sè, il fuoco dell’arte. Martina, infatti, si è anche cimentata come attrice teatrale e la sua passione per la recitazione l’ha anche portata a recitare in diversi film come Le isole dalle acque verdi, La grande guerra del Salento e Via le mani dagli occhi ma, nonostante la passione per la recitazione, non ha mai trascurato la musica e sono diverse le canzoni pubblicate come Tu che ne sai, Sconfitte e vincenti e Mai un addio.

Nel corso della sua carriera, la strada di Martina ha poi incontrato quella di Clementino con cui è scattata la scintilla come aveva raccontato lo stesso artista durante il Festival del Cinema a San Vito Lo Capo spiegando di avere il desiderio di mettere su famiglia. “A un certo punto, tra una domanda e l’altra, conosco Martina. Da lì quindi abbiamo iniziato a parlare” aveva spiegato”, aveva spiegato Clementino annunciando così il fidanzamento oggi finito.

Le parole di Clementino dopo l’addio alla fidanzata Martina Difonte

La storia d’amore con Martina Difonte aveva fatto nascere in Clementino il desiderio di mettere su famiglia, un desiderio che è rimasto anche se la storia tra i due è finita come ha spiegato qualche tempo fa lo stesso Clementino raccontandosi ai microfoni di Serena Bortone all’interno del programma “Oggi è un altro giorno”. “Non ho la fidanzata, sono single” – aveva detto per poi aggiungere – “Ho avuto tre o quattro volte storie serie. Io voglio innamorarmi e basta, può essere bionda, mora, commercialista o calciatrice. Basta che io sia innamorato. Mi piace la sincerità, la pazienza”,

Non si sa, dunque, quale sia stato il motivo della rottura tra Clementino e Martina Difonte che hanno sempre vissuto la relazione con molta discrezione preferendo così non svelare la causa della fine della relazione. Ad oggi, dunque, Clementino è single e in cerca di una fidanzata.











