Martina Difonte, compagna Clementino/ Il rapper innamorato: “é il mio sogno”

Martina Difonte è la compagna – fidanzata di Clementino. Il rapper ha finalmente trovato l’amore e non ha alcuna intenzione di lasciarselo scappare. Dopo l’indiscrezione di qualche mese fa lanciata sui social da un giornalista di gossip, il rapper giudice di The Voice Senior ha ufficializzato la sua storia d’amore con la cantante e attrice pugliese a cui è legato da diversi mesi. Un grande amore quello nato tra i due con il rapper che si è lasciato scappare frasi davvero importanti come ‘è la mia vita’ pensando anche a progetti di vita da condividere insieme. Proprio sui social la Iena ha pubblicato alcuni scatti con la compagna di cui è innamoratissimo.

Clementino, dedica d'amore a Martina Difonte a The Voice Senior/ "Ho una sola donna!"

Il rapper, senza girarci intorno, sui social ha scritto: “è il mio sogno. Sono entrato in questa nuova fase della mia vita e vorrei metter su famiglia e avere un figlio o forse più figli. Insomma, mi sento pronto a sperimentare questa cosa che io ritengo bellissima, della genitorialità”. Che dire il rapper è pronto a mettere su famiglia!

Clementino/ A Back to school affronta l' esame tra rimproveri dei maestri e risate

Chi è Martina Difonte, la compagna di Clementino?

Ma chi è Martina Difonte, la fidanzata di Clementino? Attrice e cantante pugliese, Martina sin dall’età di 7 anni si avvicina al mondo della musica prestando la sua voce per il coro della parrocchia. Successivamente si è dedicata allo studio della danza classica cimentandosi anche con altri stili di ballo: dal tango al flamenco, dall’hip-hop fino alla danza contemporanea. Non ha mai tralasciato gli studi: prima il diploma di ragioneria e perito commerciale e informatico e poi una Laurea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia-Arti e scienze dello spettacolo.

Martina Difonte, fidanzata di Clementino/ Innamorati pazzi: "lei è la mia vita"

La ragazza può vantare già diverse esperienze nel mondo dello spettacolo: dal teatro al cinema. Ecco alcune opera a cui ha partecipato: “Donne”, “Multitud”, “Il berretto a sonagli” e “Fiori d’arancio”, mentre al cinema ha reciate nel film “La Grande Guerra del Salento” di Marco Pollini, “Le Isole Dalle Acque Verdi” di Gigi Giuffrida, “Tommaso” di Abel Ferrara, “D’improvviso” di Marco Frosini, “Via le Mani Dagli Occhi” di Francesco Gitto e “Ad un Passo Dalla Vita” di Gerardo Gallo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA