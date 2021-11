Martina Difonte, fidanzata Clementino/ “È un momento felice per la mia vita”

Oramai non si nascondono più: Martina Difonte e Clementino sono una coppia! Sui social il rapper, prontissimo per la sua seconda stagione come giudice a The Voice Senior su Rai1, è uscito allo scoperto postando una serie di foto in compagnia della bellissima Martina confessando “è la mia vita”! Qualche tempo fa, infatti, il giornalista Santo Pirrotta ospite del programma “Ogni Mattina” di Adriana Volpe aveva lanciato la bomba dicendo: “è un momento particolarmente felice per la sua vita. Il mio santo lo ha visto baciarsi appassionatamente con una bellissima ragazza, un’attrice. Da qualche settimana è fidanzata con Martina Difonte e pare che i due si preparano a trascorrere un’estate di passione… magari a settembre sotto lo stesso tetto?”

Una indiscrezione che poco dopo ha trovato conferma proprio sui social dove il rapper ha postato una serie di foto in compagnia della fidanzata Martina. I due complici e innamorati non si nascondono più, anzi vivono il loro amore senza remore e paure!

Chi è Martina Difonte, la fidanzata di Clementino?

Ma chi è Martina Difonte, la fidanzata di Clementino? Stando alle informazioni sul conto della giovane ragazza possiamo dirvi che è nata a Lucera, un paese in provincia di Foggia, ma da diverso tempo ha lasciato il suo paese natale per trasferirsi a Roma. Qui nella città eterna si sta dedicando alla sua grande passione: la recitazione. Non solo, Martina è una giovane promessa non solo nel mondo della recitazione, ma anche nell’ambito della musica. Classe 1996, Martina è nata il 13 Maggio a Lucera. Dopo una serie di partecipazioni ad eventi canori e cinematografici ha cominciato a farsi conoscere come testimonial di alcuni spot pubblicitari.

Per il rapper l’incontro Martina ha riportato un pò di serenità nella sua vita sentimentale dopo la fine della tormentata relazione con l’avvocatessa Valeria Sanmarco. Propio la Iena bianca aveva smentito poi il flirt con la collega Francesca Michielin.

