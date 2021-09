Martina Difonte, fidanzata Clementino/ Il rapper: “è la mia vita”

Chi è Martina Difonte?

Martina Difonte è la fidanzata di Clementino, il rapper conosciuto anche con il soprannome di Iena White. Oramai la coppia non si nasconde più, anzi hanno ufficializzato la loro storia d’amore con tanto di foto postate sui social. Proprio il rapper recentemente ha pubblicato una foto con la bella Martina definendola ‘la mia vita’. Che dire: Clementino è follemente innamorato di Martina e insieme formano una coppia davvero bellissima! Ma chi è Martina Difonte? Se per molti è solo la ‘fidanzata di Clementino’, in realtà la bella Martina lavora come cantante ed attrice. A soli 7 anni si avvicina al mondo della musica cominciando a studiare canto. E’ una passione fortissima quella di Martina che comincia a muovere i primi passi cantando nel coro della sua parrocchia.

Successivamente si è anche dedicata allo studio della danza classica mettendosi alla prova anche in discipline diverse come il tango, flamenco, l’hip-hop e la danza contemporanea. Una ballerina completa quindi. Non solo lo studio della danza, visto che Martina ha conseguito anche il Diploma di ragioneria e perito commerciale e informatico.

Martina Difonte: i film in cui ha recitato la fidanzata di Clemetino

Dopo aver conseguito il diploma di ragioneria e perito commerciale e informatico, Martina Difonte ha proseguito gli studi iscrivendosi alla facoltà di Lettere e Filosofia-Arti e scienze dello spettacolo. Un altro grande successo per la fidanzata di Clementino che ha terminato il percorso di studi con ottimi risultati. Subito dopo ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo iniziando dal teatro dove ha lavorato negli spettacoli “Donne”, “Multitud”, “Il berretto a sonagli” e “Fiori d’arancio”.

Successivamente approda sul grande schermo recitando nel film “La Grande Guerra del Salento” diretto da Marco Pollini, ma anche ne “Le Isole Dalle Acque Verdi” diretto da Gigi Giuffrida. Diversi i film a cui ha preso parte: “Tommaso” di Abel Ferrara, “D’improvviso” di Marco Frosini, “Via le Mani Dagli Occhi” di Francesco Gitto e “Ad un Passo Dalla Vita” di Gerardo Gallo. Non solo, la Difonte ha partecipato anche a diversi reclame televisive e alla serie web “L’amore” di Andrea De Rosa e Giuliano Chiarello.



