Martina Difonte, fidanzata Clementino/ Il rapper: “è una splendida ragazza”

Martina Difonte e la storia d’amore con Clementino

Martina Difonte è la fidanzata di Clementino, il rapper e coach di The Voice. Un grande amore quello nato tra la cantante e attrice pugliese e il rapper napoletano che sono legati oramai da diversi anni. I due si sono nascosti a lungo fino a quando è stato proprio il rapper ad uscire allo scoperto pubblicando uno scatto social e confermando la storia d’amore con la sua compagna.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Match salvezza al Mazza, diretta gol live score

“Sono felicemente fidanzato con Martina, una splendida ragazza. Il maestro Wad mi ha portato fortuna. Eravamo a San Vito Lo Capo, al festival del cinema. Ero in diretta con Wad per questo programma. A un certo punto, tra una domanda e l’altra, conosco Martina. Da lì quindi abbiamo iniziato a parlare” – ha raccontato il rapper che si sente pronto anche a costruire una famiglia con lei. “E’ il mio sogno. Sono entrato in questa nuova fase della mia vita e vorrei metter su famiglia e avere un figlio o forse più figli. Insomma, mi sento pronto a sperimentare questa cosa che io ritengo bellissima, della genitorialità” – ha confessato il rapper.

DIRETTA/ Genoa Ternana streaming video tv: al Ferraris arbitra Giacomo Camplone

Chi è Martina Difonte, la fidanzata di Clementino

Martina Difonte e Clementino pronti a mettere su famiglia? Sembrerebbe proprio di si, stando a quanto dichiarato dal noto rapper “promosso” a giudice e coach di The Voice Senior e The Voice Kids. Dopo le sue rivelazioni, la fidanzata sui social ha postato un messaggio scrivendo: “mamma, papà, è arrivato il momento di dirvelo…io mi sposo!”. In tanti hanno immediatamente pensato alla possibilità di un matrimonio con Clementino, ma alla fine l’attrice promuoveva lo spettacolo teatrale “Il padre della sposa” di cui è protagonista. Al momento, infatti, le nozze non sono in programma anche se la coppia non esclude la possibilità in futuro.

DIRETTA/ Cosenza Spal streaming video tv: l'arbitro al San Vito è Daniele Chiffi

Ma chi è la fidanzata di Clementino? Martina Difonte è un’attrice e ballerina che si è fatta apprezzare sia in teatro che al cinema. Tantissimi gli spettacoli a cui ha partecipato: Donne, Multitud, Il berretto a sonagli e Fiori d’arancio, senza dimenticare il film “La grande guerra nel Salento” dove è stata diretta da Marco Pollini. Non solo, la Difonte è anche molto attiva sui social dove è seguita da 120mila follower su Instagram.











© RIPRODUZIONE RISERVATA