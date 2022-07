Martina Difonte, fidanzata Clementino/ Il rapper: “è una splendida ragazza”

Martina Difonte e Clementino: il primo incontro

Martina Difonte è la fidanzata di Clementino, il rapper napoletano. Un grande amore quello nato tra i due che prosegue oramai da tantissimi mesi. Proprio la Iena Bianca, giudice della nuova edizione di The Voice Senior, si è sbottonato sulla sua vita privata raccontando come è quando ha conosciuto la bellissima Martina. “Sono felicemente fidanzato con Martina, una splendida ragazza – ha confessato il rapper di Avellino che ha anche condiviso il ricordo del primo incontro con la compagna – “il maestro Wad mi ha portato fortuna. Eravamo a San Vito Lo Capo, al festival del cinema. Ero in diretta con Wad per questo programma. A un certo punto, tra una domanda e l’altra, conosco Martina”. E ancora: “Da lì quindi abbiamo iniziato a parlare”.

Un incontro nato per caso quello tra Clementino e Martina che da allora non si sono più lasciati. E’ iniziata così una nuova vita per il rapper che ha raccontato: “sono entrato in questa nuova fase della mia vita e vorrei metter su famiglia e avere un figlio o forse più figli. Insomma, mi sento pronto a sperimentare questa cosa che io ritengo bellissima, della genitorialità”.

Chi è Martina Difonte, la fidanzata di Clementino

Ma chi è Martina Difonte, la fidanzata di Clementino? Cantante e attrice pugliese, Martina ha iniziato a cantare sin da bambina appassionandosi alla musica e studiando canto per migliorare la tecnica musicale. Nel suo lungo curriculum, la giovanissima può vantare una serie di esperienze lavorative in teatro, ma anche in diversi film e serie per il web. Non solo, la fidanzata di Clementino ha anche partecipato a diversi spot pubblicitaria. partecipa ad alcuni film, per una carriera da attrice con partecipazioni anche nella serie web L’amore e ad alcuni spot pubblicitari.

Con l’iniziare della sua carriera, Martina si è trasferita a Roma dove ha cominciato a lavorare a teatro in diversi spettacoli come Fiori d’Arancio, Donne e Berretto a sonagli e si cimenta anche nel cinema, partecipando ad alcuni film tra cui La Grande Guerra del Salento, Le Isole Dalle Acque Verdi.











