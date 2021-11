Martina Difonte, fidanzata Clementino/ Lui: “C’è una cosa che desidero…”

Martina Difonte è la fidanzata del celebre rapper Clementino. I due stanno insieme da poco più di un anno, ma si amano già moltissimo. Con la sua semplicità, Martina, ha conquistato il cuore del cantante, stimolando in lui desideri e sogni che non pensava di poter mai cullare. Clementino, infatti, ha ammesso di essere entrato in una nuova fase della sua vita insieme a Martina e di aver preso coscienza di voler diventare presto padre.

“E’ il mio sogno”, ha ammesso Clementino in una intervista di qualche settimana fa. “Sono entrato in questa nuova fase della mia vita e vorrei metter su famiglia e avere un figlio o forse più figli. Insomma, mi sento pronto a sperimentare questa cosa che io ritengo bellissima, della genitorialità”. Clementino ha le idee chiare e spera che anche Martina sia dello stesso avviso: “Ne sarei felicissimo”, ha dichiarato.

“Adoro l’idea di condividere tante cose e tante esperienze con un figlio o con una figlia. Dirò di più lo desidero ardentemente. E se Martina lo vorrà a sua volta, io ne sarò felicissimo perché la considero veramente la donna della mia vita”, ha continuato un raggiante Clementino. Insomma Martina gli ha proprio cambiato la vita e i due, insieme, appaiono davvero felici. Lei oltretutto è una promessa del mondo dello spettacolo.

E’ appassionata di canto, ma ha anche studiato danza classica, misurandosi il tango, il flamenco, l’hip-hop e la danza contemporanea. Ha portato a termine importanti collaborazioni a teatro, prendendo parte a spettacoli come “Donne”, “Multitud”, “Il berretto a sonagli” e “Fiori d’arancio”. Sul grande schermo, invece, ha fatto parte del cast de “La Grande Guerra del Salento” del regista Marco Pollini, ma pure de “Le Isole Dalle Acque Verdi” diretto da Gigi Giuffrida.

