Martina Difonte, fidanzata Clementino/ Lui: “E’ un sogno, vorrei fare una famiglia”

Martina Difonte è la fidanzata del famoso rapper Clementino. I due stanno insieme da diversi mesi e le cose tra loro sembrano proseguire nel migliore dei modi. L’incontro con l’attrice pugliese rappresenta un punto di svolta nella vita sentimentale del cantante, che ha ammesso a più riprese di vivere un vero e proprio sogno. I due sono stati pizzicati insieme per la prima volta da un noto esperto di gossip, ma poi è stato lo stesso rapper a confermare la relazione, postando sui social una fotto in compagnia della sua fidanzata, che ha definito “la sua vita”.

Clementino e Martina sono innamoratissimi e la loro relazione, così autentica e spontanea, ha fatto sognare i fan del cantante, che ormai si sono affezionati alla dolce metà del rapper. Quello scatto fece il giro del web e da quel momento Clementino ha cominciato a pubblicare diversi momenti della sua vita privata, in compagnia di Martina.

Clementino e Martina Difonte, il rapper: “E’ il mio sogno e vorrei mettere su famiglia”

Martina Difonte rappresenta un sogno per Clementino, ma il rapper ne ha tanti altri da realizzare insieme a lei e non ne fa mistero. Il rapper, sempre più innamorato e felice, non ha nascosto il desiderio di diventare padre. E da quando ha conosciuto Martina questo desiderio è diventato sempre più forte, forse perché finalmente crede di aver trovato la persona giusta. “Sono entrato in questa nuova fase della mia vita e vorrei metter su famiglia e avere un figlio o forse più figli. Insomma, mi sento pronto a sperimentare questa cosa che io ritengo bellissima, della genitorialità”, ha recentemente raccontato il rapper a proposito della sua storia d’amore con Martina.

