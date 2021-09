Martina Difonte, fidanzata Clementino/ “Noi come Sandra e Raimondo”

Martina Difonte è la fidanzata di Clementino. L’indiscrezione di qualche mese fa lanciata da Santo Pirrotta nel programma “Ogni mattina” di Adriana Volpe ha trovato riscontro nella realtà. Clementino, infatti, è felicemente fidanzato con la bellissima Martina, una giovane cantante ed attrice foggiana con cui fa coppia fissa da diverso tempo. Sui social i due non si nascondono più, anzi condividono con i fan e ammiratori scatti divertenti e teneri di loro due felici insieme. “È un momento particolarmente felice per la sua vita. – aveva detto il giornalista Pirrotta – Il mio santo lo ha visto baciarsi appassionatamente con una bellissima ragazza, un’attrice. Da qualche settimana è fidanzata con Martina Difonte e pare che i due si preparano a trascorrere un’estate di passione… magari a settembre sotto lo stesso tetto?”.

Clementino a Battiti Live 2021/ Sorpresa con Rocco Hunt: "Il primo a credere in me"

Non è dato sapere se i due convivono già, ma sicuramente hanno trascorso le vacane insieme visto che la bella Martina ha pubblicato una foto con il suo Clementino in barca con la didascalia “Sandra e Raimondo”. Il commento del rapper napoletano non è tardato arrivare, anche se ha optato per delle semplicissime emoticon a forma di cuore.

Clementino e Nina Zilli “Señorita”, Battiti Live 2021/ Il medley del rapper

Chi è Martina Difonte, la fidanzata di Clementino?

Ma chi è Martina Difonte, la fidanzata del rapper Clementino? Martina è una giovane promessa del mondo dello spettacolo. Nata a Lucera, un piccolo paese in provincia di Foggia, da diversi anni si è trasferita a Roma per lavorare nel mondo del cinema e della musica. Classe 1996, Martina può contare già su una serie di partecipazioni ad eventi canori e cinematografici. Non solo, la bella fidanzata di Clementino ha partecipato anche a diversi spot pubblicitari di cui ha condiviso video ed immagini su Instagram. Per il rapper si tratta di un nuovo grande amore dopo la storia finita male con Valeria Sanmarco, l’avvocatessa a cui è stato legato per diverso tempo.

Clementino/ Quella penitenza con Antonella Clerici a The Voice Senior che ha fatto storia...

Dopo la smentita ufficiale del flirt con Francesca Michielin, Clementino ha ritrovato il sorriso proprio tra le braccia di Martina Difonte che sin da ragazzina si è appassionata al mondo della musica. In una vecchia intervista pubblicata sul sito musicistiemergenti.it ha raccontato: “sono una interprete, quindi una cantante che inizia a donare la voce in un coro parrocchiale della propria città quando avevo 7 anni, forse è stato proprio lì che inizia il mio percorso”. Successivamente ha cominciato a partecipare a diversi musical fino ad arrivare al Premio Mia Martini dove ha vinto il Premio come “Nuova Immagine della Musica”. Nel 2016 è approdata a Casa Sanremo dove ha presentato il suo brano inedito “Di te” e qualche anno dopo ha partecipato ad un Festival in Belgio con una canzone di Mina. Tra i suoi sogni nel cassetto? “Vorrei partecipare a Sanremo giovani e easudire un sogno, andare in USA dove ho peraltro già ricevuto degli inviti.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA