Martina Difonte, fidanzata di Clementino/ Con lei il rapper è rinato perché…

Martina Difonte è la fidanzata del rapper Clementino. Da quando si sono messi insieme, il cantante ha riscoperto il gusto dell’amore, il forte desiderio di mettere su famiglia e costruire qualcosa di speciale. Sono lontani, quindi, i tempi in cui al celebre rapper venivano attribuiti veri o presunti flirt come quelli con Adriana Pelusi, Maria Rodriguez, Marianna Vertola e Valeria Sammarco. Adesso Clementino è felicemente fidanzato e unicamente concentrato sulla storia d’amore con Martina.

Martina Difonte, fidanzata Clementino/ Lui: "C'è una cosa che desidero..."

Anche lei, come sappiamo, lavora nel mondo della musica e dello spettacolo: attrice e cantante, proprio come Clementino, ha preso parte al Festival del Cinema Italiano e ha vinto, nel 2018, l’importantissimo concorso canoro Area Sanremo. Tante le passioni comuni tra Martina e Clementino, si può infatti affermare che si sono proprio trovati.

Martina Difonte, fidanzata Clementino/ "È un momento felice per la mia vita"

Martina Difonte, la “svolta” di Clementino

Diverso tempo fa il rapper Clementino aveva raccontato alcuni retroscena inquietanti, vissuti nel periodo più difficile della sua vita. Momenti che, con l’arrivo di Martina, si sono volatilizzati. “Quando ho cominciato a vivere da solo, a Roma, ho cominciato a provare le droghe, quasi tutte. Mi sono reso conto di essere arrivato al fondo – aveva raccontato in una vecchia intervista – quando non mi sono presentato alla presentazione del mio album. C’erano tutti i giornalisti per la conferenza stampa e io ho fatto avvisare da un mio amico che non sarei andato”.

Clementino: la droga e la rinascita/ "Sopraffatto dalla cocaina poi il pianto dei miei genitori in faccia.."

“Il giorno dopo è arrivato il pentimento. Quando diventi famoso, pensi di essere intoccabile e di poter fare tutto ma devi utilizzare le passioni per superare gli ostacoli. La cosa più cattiva che ho fatto è rovinare me stesso”. Fortunatamente, Clementino, ha superato ogni ostacolo. E adesso che nella sua vita c’è Martina, ha intenzione di riempire la sua vita di sogni e obiettivi. Uno di questo è proprio quello di diventare padre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA