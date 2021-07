Martina Difonte “Mia nonna ha l’Alzheimer”/ Rocío Muñoz Morales “grata a mia madre…”

Ospiti rispettivamente in studio ed in collegamento per presentare il loro ultimo impegno teatrale che le vedrà presto protagoniste, le attrici Martina Difonte e Rocío Muñoz Morales si sono raccontate al programma Uno Weekend, in onda su Rai1. Rocio, in collegamento da Roma, ha ammesso di essersi nascosta in cameretta per ‘nascondersi’ dalle sue bambine: “Ho le miei piccole che corrono per casa”, ha svelato. Al programma della prima rete Rai, le due attrici hanno svelato in che modo trascorrono la loro domenica. Da buona pugliese doc, Martina ha spiegato di preferire i piatti della tradizione. Rocio, invece, ha svelato: “Io cucino la paella così mi conquisto casa, mi perdonano che manco per lavoro. A Raoul Bova piace la mia paella!”. A proposito del suo compagno ha ammesso di fare tutto ormai in italiano: “Cucino in italiano, litigo in italiano, educo le miei bambine in italiano però mi piace molto la vostra cucina, somiglia abbastanza alla cucina spagnola e sono diventata bravissima con le polpette!”.

Durante il collegamento non si è fatto attendere un momento di grande tenerezza con la figlia di Rocio che è corsa tra le sue braccia, reclamandola. “Pensate che io arrivo da una famiglia di tutte donne perché siamo tre sorelle e ho due bambine femmine, quindi è proprio un mondo che mi appartiene”, ha aggiunto.

MARTINA DIFONTE E ROCÍO MUÑOZ MORALES: IL PENSIERO AI NONNI

Rocío Muñoz Morales ha parlato del mondo delle donne spiegando: “Credo che abbiamo tanto da dire, tanta poesia nei sentimenti e va ascoltata”, ha aggiunto stringendo tra le braccia la sua bambina. Martina Difonte, restando in tema cucina, ha svelato se fosse un piatto quale sarebbe: “Io o un bombolone o al pistacchio o al cioccolato o la lasagna, poi quella di mamma Anna…”. Nonostante sia molto giovane, Martina ha svelato di aver perso già i suoi nonni: “Per mia sfortuna no… è rimasta l’ultima, nonna Maria, che non mi riconoscerà sicuramente, qualcuno forse le metterà la televisione davanti. Purtroppo ha l’Alzheimer però ho vissuto tanto tempo con i miei nonni e sono stati una ricchezza e sono stati fondamentali. Ho dedicato una canzone a mio nonno quando è andato via…”, ha svelato, accennandola a cappella. Anche Rocio purtroppo ha i suoi nonni: “Sono stati un punto immenso di riferimento nella mia vita. Forse guardando le miei nonne ho capito la donna che volevo essere e oggi sono molto grata a mia madre che è la nonna delle mie bambine, anche se lontana è un pilastro fondamentale per le miei piccole”.

