Martina Difonte nuova fidanzata di Clementino/ “Baci appassionati, estate insieme”

Si chiama Martina Difonte ed è la nuova e bellissima fidanzata del rapper Clementino. Lo scoop è lanciato da Santo Pirrotta nel corso della nuova puntata di Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe, ma è effettivamente confermato da alcuni indizi social. “È un momento particolarmente felice per la sua vita. – ha ammesso Pirrotta – Il mio santo lo ha visto baciarsi appassionatamente con una bellissima ragazza, un’attrice. Da qualche settimana è fidanzata con Martina Difonte e pare che i due si preparano a trascorrere un’estate di passione… magari a settembre sotto lo stesso tetto?” ha concluso il giornalista di gossip. In effetti, a confermare questa indiscrezione c’è anche una foto dei due insieme, pubblicata da Martina sul suo profilo Instagram (la trovate in fondo all’articolo).

Chi è Martina Difonte, la nuova fidanzata di Clementino

Ma chi è Martina Difonte? Questa giovane e bellissima attrice emergente nasce però come cantante. È del 2017 un’intervista in cui, al portale musicistiemergenti.it, raccontava: “Sono una interprete, quindi una cantante che inizia a donare la voce in un coro parrocchiale della propria città quando avevo 7 anni, forse è stato proprio lì che inizia il mio percorso poichè venni ascoltata e reclutata in un famoso coro polifonico come solista delle voci bianche.”, raccontando poi di aver seguito lezioni di canto con celebri insegnati e aver partecipato a tanti eventi importanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARTINA DIFONTE (@martina_difonte)

