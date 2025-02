La vita privata e sentimentale di Edoardo Bove: la protagonista è la fidanzata Martina Durham

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha fatto preoccupare i tifosi lo scorso dicembre dopo aver accusato un malore in campo. Al suo fianco, in ogni momento, c’è la bellissima fidanzata Martina Durham, sulla quale ultimamente si sono posati gli occhi del gossip, soprattutto dopo quanto accaduto in Fiorentina-Inter. Eppure, della giovane ragazza di Bove si sa davvero pochissimo. A differenza di molte compagne di calciatori, infatti, Martina non sembra affatto attratta dai riflettori e sembra fare il possibile per restarne alla larga.

Dopo l’episodio che ha coinvolto il malcapitato Edoardo Bove, la ragazza ha ulteriormente blindato la sua privacy, dedicandosi completamente al compagno e alla sua ripresa. Chi la conosce la descrive come una persona semplice, riservata e senza troppi grilli per la testa.

La storia tra Edoardo Bove e la fidanzata Martina Durham: quattro anni d’amore

Insieme alla famiglia del centrocampista e ai suoi compagni di squadra, Martina Durham è stata una delle presenze più importanti al suo fianco. D’altra parte non lo ha mai lasciato solo e, nonostante la preoccupazione iniziale, è stata un faro per il giocatore della Fiorentina. Soprattutto in questo periodo delicato, Martina sta facendo di tutto per sostenere Edoardo ed infondergli fiducia per il futuro calcistico.

Chi ha provato a cercare maggiori dettagli sulla fidanzata di Bove, Martina Durham, attraverso i social è probabilmente rimasto molto deluso. Su Instagram, ad esempio, Martina ha un profilo privato ed è pressoché impossibile avere accesso ad ulteriori informazioni sul suo conto. Quanto alla storia d’amore con il centrocampista della Fiorentina, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe iniziata circa quattro anni fa, periodo in cui Bove iniziò a condividere le prime foto insieme alla sua fidanzata Martina Durham.