Promo Uomini e Donne, esplode la rivolta social: i fan di Ciro e Martina attaccano la produzione per la clamorosa esclusione della coppia.

Martina e Ciro, i fan si ribellano alla redazione: scelta flop di Mediaset?

Niente, i fan di Martina e Ciro non hanno digerito la scelta della redazione di Uomini e Donne di non includerli nel promo. E così è scoppiato un altro caso social con alcuni utenti furiosi su X dopo l’assenza della coppia. Il video trasmesso sulle reti Mediaset ha infatti riproposto alcuni dei momenti salienti dell’edizione precedente, ma al contrario di quanto si poteva pensare, nè Martina De Ioannon nè Ciro Solimeno sono stati fra le coppie mostrate nello spot di Canale 5.

Al contrario è stato fatto vedere il trono di Gianmarco Steri, anche se lui e Cristina Ferrara non sembrano essere molto amati dal pubblico, e l’uscita romantica di Rosanna e Giuseppe, che per giunta, oggi si sono lasciati. Non poteva mancare poi Gemma Galgani che nella scorsa stagione ha corteggiato Arcangelo. Insomma, nessuna traccia di Martina e Ciro, e questo ha fatto imbufalire i fan che hanno subito accusato la redazione di una gravissima mancanza nei confronti di una delle coppie più seguite dell’ultimo anno.

Martina e Ciro assenti nel promo: perchè la redazione sceglie Gianmarco?

Martina De Ioannon, oltretutto, è stata una delle troniste più apprezzate degli ultimi anni, dato che come sostenuto da molti dei fan di Uomini e Donne, è riuscita a riportare in auge quelle emozioni del programma che pensavamo ormai essere sepolte. Eppure, la redazione ha scelto – ancora una volta – Gianmarco, che per qualche motivo è entrato nelle grazie del dating show. Sui social è partita quindi una grande protesta con tante accuse nei confronti di chi ha studiato il promo. Molti la considerano una forte mancanza di rispetto per una delle migliori troniste di sempre, che bene o male, ha portato emozioni vere dopo anni di piattume rispetto al Trono Classico.