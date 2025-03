A distanza di un mese dalla sua scelta a Uomini e Donne, Martina De Ioannon è tornata a parlare del suo ex corteggiatore Gianmarco Steri. Com’è noto, dopo cinque mesi di trono, Martina ha deciso di uscire dal programma con Ciro Solimeno, preferendolo al parrucchiere romano. Grazie anche al grande supporto ricevuto dal pubblico, Maria De Filippi ha deciso di offrire il trono a Gianmarco, il quale ha prontamente accettato. Da allora, il tronista ha iniziato a conoscere nuove ragazze, arrivando già a scambiarsi un primo bacio con la corteggiatrice Francesca.

Pagelle C’è posta per te 2025, 7a puntata/ Gigi D'Alessio commuove, l'umiltà di Lukaku conquista

Nel frattempo, la storia tra Martina e Ciro sembra procedere a gonfie vele. I due si stanno dividendo tra Roma e Torre Annunziata, riuscendo comunque a passare molto tempo insieme. Sui social, sono soliti condividere molti momenti delle loro giornate, mostrandosi complici e innamorati. Recentemente, hanno poi rilasciato una lunga intervista al magazine di Uomini e Donne, nel quale hanno parlato della loro relazione, dei loro progetti futuri e, a sorpresa, anche dell’ex corteggiatore della giovane romana. I due, infatti, hanno rivelato di star seguendo il trono di Gianmarco.

C'È POSTA PER TE 2025, 7A PUNTATA/ Diretta e storie: Lukaku e Gigi D'Alessio per due storie di coraggio

Martina e Ciro tornano a parlare di Gianmarco dopo Uomini e Donne: cos’hanno detto

Dunque, cosa pensano Martina e Ciro del trono di Gianmarco? “Guardiamo le puntate e commentiamo in serenità”, hanno detto al magazine del dating show di Canale 5, senza sbilanciarsi troppo. Insomma, non sembra essere rimasto nessun rancore tra i due e il tronista, nonostante alcuni gesti social di Martina. Difatti, dopo la fine della sua avventura nel programma di Maria De Filippi, la De Ioannon aveva inizialmente speso belle parole per Gianmarco, augurandogli il meglio. Peccato che, successivamente, abbia lanciato delle frecciatine social, scatenando non poche polemiche.

Amici 24, Francesca divisa tra Jacopo Sol e Nicolò: nuovo triangolo amoroso/ I dettagli che fanno discutere

Attraverso dei like ambigui, Martina aveva fatto capire di non aver apprezzato molto la decisione di Gianmarco di accettare il trono solo pochi minuti dopo non essere stato scelto, mettendo quindi in dubbio la sua sincerità nei suoi confronti. Le stoccate dell’ex tronista avevano attirato molte critiche, tanto che i fan del parrucchiere romano l’avevano accusata di ‘rosicare‘ per il successo del suo ex corteggiatore. Ad ogni modo, adesso, sembra che i rapporti siano tornati ad essere sereni, tanto che Ciro e Martina non hanno avuto problemi a parlare di Gianmarco nella loro ultima intervista.