Martina e Davide/ Divorzio in arrivo a Matrimonio a Prima vista Italia?

Martina e Davide sono una delle coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021, il programma esperimento sociale prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia. Un team di esperti composto dal lifecoach Andrea Favaretto, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Lofreddi hanno formato tre coppie scegliendo fra 6 single che hanno deciso di mettersi in gioco sposando un perfetto sconosciuto e incontrando il proprio partner direttamente il giorno delle nozze sull’altare. Tra queste coppie c’è anche quella formata da Martina e Davide. Le cose tra i due proseguono con difficoltà.

Matrimonio a prima vista Italia 2021, 6a puntata/ Diretta: prove di convivenza, Dalila e i dubbi su Manuel

Nell’ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia, infatti, i due non si sono visti, anzi il giovane di Gallarate ha deciso di tornarsene a casa aspettando un messaggio da parte della moglie. Intanto la moglie dopo un confronto con l’esperto Andrea Favaretto ha deciso di raggiungere il marito. Cosa succederà?

Dalila e Manuel/ La coppia di Matrimonio a Prima Vista Italia ad un bivio

Martina e Davide: sempre più distanti a Matrimonio a Prima vista Italia 2021

Nonostante la decisione di raggiungere il marito, Martina e Davide di Matrimonio a Prima Vista Italia sono sempre più distanti. Dopo aver trascorso una giornata serena insieme, per la coppia è in arrivo un’altra tempesta emotiva. Proprio così, Martina non nasconde di provare una sorta di malessere nello stare con Davide. Una sensazione che non passa affatto inosservata agli occhi del marito che giustamente gliela fa notare. I due hanno così un nuovo confronto che porta Martina ad una scelta.

La sposa, stanca di discutere e della situazione, decide così di lasciare la casa di Davide per fare ritorno a casa sua. I problemi tra i due sono oramai chiari e tangibili. Il futuro della coppia sembra abbastanza chiaro, ma ricordiamo che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Divorzio in arrivo per la coppia di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021? Per scoprirlo non resta altro che seguire le vicende della coppia durante la nuovissima puntata del programma trasmesso su Real Time.

Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Diretta, tra Sergio e Jessica va gonfie vele

© RIPRODUZIONE RISERVATA