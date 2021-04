Martina e Francesco, Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Lo sposo: “fa male, non me lo merito”, ma…

Matrimonio a Prima Vista 2021: troppi limiti mettono in crisi la coppia Martina e Francesco

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sono una delle coppie protagoniste di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021, il docu reality trasmesso su Real Time che vede quattro coppie di single che si ritrovano a sposarsi senza essersi mai visti prima. Tra le coppie c’è anche quella composta da Martina e Francesco che, secondo i tre esperti del programma Mario Abis, Gerry Grassi e Nada Loffredi, hanno una compatibilità dell’82%. Una percentuale davvero alta, anche se subito dopo il matrimonio a prima vista, sono nate le prime difficoltà per la coppia. Il motivo? Il carattere non proprio facile della “sposa” che si è dimostrata diffidente dinanzi al suo sposo a causa di alcuni muri che si è costruita dopo alcune esperienze sentimentali catastrofiche. Nonostante i litigi però Martina ha fatto un gesto davvero carino per il suo Francesco: insieme si sono fatti lo stesso tatuaggio per suggellare la loro unione e insieme sono pronti a fare in modo che la loro storia possa durare anche fuori dal programma.

Carmen Victoria Rodriguez nuova fidanzata di Andrea Iannone?/ Indizi social e...

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi insieme dopo Matrimonio a Prima Vista 2021?

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi usciranno insieme dopo Matrimonio a Prima vista 2021? Il futuro della coppia è ancora tutto da scoprire, ma le anticipazioni sul confronto finale non lasciano presagire niente di buono. Durante il confronto finale con i tre esperti e giudici del programma, infatti, assisteremo ad una violenta litigata causata da Martina. La sposa è sempre sul chi va là nonostante il carattere dinamico e simpatico di Francesco. Durante la fase finale Martina però è arrivata a fare una richiesta davvero inopportuna a Francesco chiedendogli di terminare la conoscere. La delusione dello sposo è stata forte: “abbiamo vissuto le stesse cose ma in maniera differente, io non cancellerei nulla di tutto questo” ha detto Francesco precisando – “fa male, non me lo merito”. Martina poco dopo ha fatto un passo indietro chiedendo scusa a Francesco e dicendogli: “io mi sento come se non do, lo faccio fino a un certo punto, poi mi fermo”. Come finirà tra loro due?

LEGGI ANCHE:

IL PUNTO Z, TOMMASO ZORZI/ Ospiti e diretta: Oppini, il “Tom Cruise di Basiglio"MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2021/ Coppie: lite tra Martina e Francesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA