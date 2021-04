Martina e Francesco, Matrimonio a prima vista: stanno insieme?/ “Vogliamo sposarci di nuovo al mare”

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi si sono lasciati dopo Matrimonio a Prima Vista 2021?

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi di Matrimonio a prima vista 2021 sono felici ed innamorati. L’esperimento sociale è riuscito per la coppia romana che, dopo una iniziale difficoltà dovuta principalmente alle titubanze della bella Martina, hanno deciso di confermare il loro matrimonio e di uscire insieme dal programma. “Vogliamo sposarci di nuovo al mare, con amici e parenti” hanno dichiarato entrambi dalle pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini con la “sposa” che si è anche lanciata dicendo “con lui farei dei figli anche domani”.

Che dire tra Martina e Francesco è nato un grande amore anche se durante il programma la coppia ha vissuto diversi momenti di grande difficoltà. Proprio Martina, infatti, non era convinta del matrimonio e di Francesco come ha raccontato lo sposo “era arrivata a dire che non ne poteva più del programma e di me. Cosi’ le ho detto di dirlo davanti a tutti. Ho voluto mettere tutto in gioco e vedere se, era lei a fare un passo verso di me. Se non fosse venuta a chiarire sarebbe finita”. Parole molto forti quelle pronunciate da Martina che però ha confessato: “ero stressata perchè non avevo potuto prendere le ferie dal lavoro e ho fatto tutto di corsa”.

Martina e Francesco: dopo la forte lite sono pronti a proseguire dopo Matrimonio a Prima Vista 2021…

Lieto fine per Martina Pedaletti e Francesco Muzzi di Matrimonio a Prima Vista 2021. Dopo una fortissima lite che ha portato la donna a dire di non poterne più del programma e del marito, le cose per fortuna sono migliorare. I due si sono confrontati e chiariti ed ora sognano di risposarsi una seconda volta. La coppia ha fatto dei passi avanti davvero importanti ed oggi sogna in grande. “Ha sempre la risposta giusta, mi fido ciecamente” ha detto la sposa sul marito precisando di essere felice di aver conosciuto Francesco, un uomo che la fa sentire protetta sempre. E a pensare che le famiglie di Martina e Francesco inizialmente non avevano preso bene la loro partecipazione al programma.

“Mio padre – ha detto Francesco – si è comportato male perché all’inizio l’ha presa sul ridere, ma quando l’ho invitato al matrimonio ha rifiutato dicendo: ‘So che finirà male'”. Martina, invece, ha raccontato: “mia madre scherzava, ma quando ha capito che la cosa era seria ha avuto paura. Adesso è tutta per Francesco. Guai a chi glielo tocca”.



