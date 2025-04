Torna il grande appuntamento con Matrimonio a prima vista su Discovery, e prossima settimana le puntate approderanno in chiaro su Real Time. E in vista dell’attesa nuova avventura non possiamo non citare alcune delle coppie più amate tra quelle nate nel programma, parliamo di Martina e Francesco. Dopo la conclusione del programma e i primi appuntamenti al buio, i due non solo hanno confermato il matrimonio celebrato alla cieca davanti ai parenti di entrambi durante la registrazione del format, ma alla fine del 2022 hanno cominciato l’arrivo della loro prima figlia, Aurora, nata il 12 aprile del 2023.

E non è una questione di poco conto, visto che si tratta della prima bambina nata da una coppia di Matrimonio a prima vista Italia. Pochi mesi dopo la conclusione del programma la coppia aveva scelto di risposarsi, questa volta in forma privata, per celebrare il loro amore nato grazie a un esperimento televisivo e che è poi proseguito anche lontano dalle telecamere del programma.

Martina e Francesco, l’amore suggellato dopo Matrimonio a prima vista

La relazione nata dopo Matrimonio a prima vista tra Martina e Francesco è stata osannata dal pubblico per diverso tempo, la coppia è stata infatti una sorta di copertina per il programma e per tutti coloro che hanno sempre creduto nel programma in onda su Discovery.

Come sottolineato anche da Cosmopolitan la coppia formata da Martina e Francesco è “Una perla rara, visto come sono andate a finire tutte le altre storie viste nel programma, anche quelle più promettenti”. E chissà se, per la nuova stagione ora in onda, non possa nascere un nuovo amore proprio come quello tra i due protagonisti più apprezzati dell’archivio del format.

