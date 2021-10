Martina è la figlia di Emma? Luce dei tuoi occhi/ Il mistero sull’identità di Alice

Nella miniserie Luce dei tuoi occhi Emma Conti, dopo essere ritornata in Italia e aver aperto una scuola di danza, cerca di riconoscere la figlia in ognuna delle sue allieve a Vicenza. Valentina è il principale sospetto della étoile, soprattutto dopo l’incidente stradale che porta la ragazza al coma; infatti, alla donna è sembrato evidente che l’incidente sia stato architettato da qualcuno che volesse zittire Valentina nel caso in cui avesse rivelato alcuni segreti del passato.

Luce dei tuoi occhi/ Diretta e anticipazioni 13 ottobre: Un nuovo indizio per Emma

Dopo Valentina il principale sospetto su cui Emma si concentra è Martina la cui nascita era stata seguita dal professor Cantore, di cui resta un dubbio, perché la mamma della bambina ha soggiornato in alta montagna poco prima del ricovero? Martina consacra la danza proprio come Emma e alcuni spettatori più attenti hanno notato un particolare degli orecchini della ragazzina che potrebbero collegarla ad Alice, la figlia di Emma.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi/ Quinta puntata: la verità su Emma

Emma sarà la vera Alice? La sua vita è in pericolo

Ne la Luce dei tuoi occhi, la vera figlia di Emma potrebbe essere una terza ballerina rimasta in un angolo fino a questo momento per depistare tutti gli spettatori? Anche l’attrice che interpreta Emma ha raccontato di divertirsi a depistare per non far intuire chi sia realmente la vera Alice, mentre Giuseppe Zeno ha tranquillizzato tutti i fan della miniserie televisiva assicurandoli che Luce dei tuoi occhi sarà in grado di trattenere i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultima puntata, prevista per il 27 ottobre, rivelando che la vera identità di Alice si scoprirà solo durante l’ultima puntata.

Chi sarà la figlia di Emma? Tutti i telespettatori sono convinti che Alice possa essere con certezza o Martina o Valentina, ma quindi Martina riuscirà a sopravvivere? Durante la puntata in onda questa sera Emma cercherà di salvare Luca intrappolato in un incendio mentre cercava di scoprire chi potesse aver fatto del male a sua sorella, riusciranno entrambi i ragazzi a salvarsi dalle fiamme?



