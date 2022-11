Martina e Lorenzo, chi sono i genitori di Ludovica Nasti/ Il rapporto con i suoi fratelli

Ludovica Nasti è nata in una grande famiglia: dai genitori a Martina e Lorenzo, la sorella e il fratello a cui è molto legata. La giovane attrice della serie dei record L’Amica Geniale viene da una famiglia numerosa. La giovane attrice, infatti, vive con i genitori e i due fratelli più grandi, ma la sua famiglia si arricchisce della presenza di zii, nipoti, ma anche cugini e tantissimi parenti. La Nasti ha un rapporto bellissimo con la mamma Stefania con cui e’ cresciuta guardando i film italiani del passato con protagonista Sophie Loren che e’ poi diventata la sua attrice preferita e musa ispiratrice.

Proprio l’attrice non ha mai nascosto quanto la presenza della sua famiglia stata fondamentale nella sua vita. In particolare ha parlato del tema del bullismo durante la quarta tappa di #NonCiFermaNessuno Italia Talk, il tour motivazionale tra i giovani, ideato 7 anni fa dall’inviato di ‘Striscia la notizia’, Luca Abete. “L’errore più grande che si possa fare è quello di vergognarsi, di chiudersi in se stessi – ha detto affrontando il tema del bullismo – Anche se sono giovanissima dico: reagite, denunciate queste forme di violenza che con il tempo rischiano di diventare macigni pesantissimi. Non siete soli: al vostro fianco ci sono le Forze di Polizia, numeri di emergenza creati ad hoc e, poi, non dimenticate che la famiglia sarà sempre il vostro porto sicuro”.

Ludovica Nasti e la famiglia: “tassello fondamentale della mia vita”

Poi Ludovica Nasti ha raccontato quanto la madre, il padre e i fratelli siano stati importantissimi anche nella lotta contro la leucemia. “Una battaglia difficile che ha forgiato la mia corazza, mi sento una guerriera, la malattia mi ha fortificato e mi ha fatto capire l’importanza della vita – ha detto l’attrice che ha poi spiegato – “le mie spalle sono state la famiglia, i miei affetti e la fede, tassello fondamentale della mia vita. Non posso negare che anche i social, se usati correttamente, possono far sentire meno sole tante persone in difficoltà”.

