Martina e Raffaele di Amici 20 si sono lasciati?/ Fan allarmati, la Miliddi chiarisce

Archiviata la storia con Aka7even e finita la sua avventura ad Amici 20, Martina Miliddi ha deciso di approfondire la sua conoscenza con Raffaele Renda. I due si sono conosciuti proprio nella scuola e già lì Martina ha manifestato un interesse per lui che ha messo in crisi il rapporto con Aka. Una volta fuori, hanno approfondito questa conoscenza e oggi sono una coppia. Tuttavia da qualche tempo i fan hanno notato una certa freddezza tra i due, iniziando a temere che anche questa storia fosse giunta alla sua conclusione. A fare chiarezza e tranquillizzare i fan è stata proprio la Miliddi. Nelle storie di Instagram la ballerina ha infatti pubblicato questo messaggio: “Ragazzi leggevo i messaggi che state continuando a mandare. È tutto a posto. Io e Raffaele stiamo bene. Vi voglio bene, vi mando un abbraccio”.

Martina e Raffaele, nessuna crisi per la coppia di Amici 20: la risposta alle critiche

Nessuna rottura, dunque, tra Martina e Raffaele. La storia tra i due ex di Amici 20 continua a gonfie vele. Proprio pochi giorni fa entrambi hanno voluto replicare alle critiche ricevute sui social. In particolare Martina ha dichiarato: “Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felici.” Queste, invece, le parole di Raffaele: “Ho visto tanta tristezza e frustrazione in questi giorni. Commenti che vanno oltre la libertà di pensiero e colpiscono tanto nel personale. Penso che molte persone dietro ad un telefono si sentano padroni del mondo e supereroi con il potere di sentenziare su ogni cosa, ma purtroppo non è così… Per fortuna mi reputo una persona forte, in grado di scindere ogni cosa, allontanando la negatività e facendomi una grande risata leggendo certe cose.”

