Martina e Stefano, figli Paolo Bonolis e Diane Zoeller/ “Hanno la massima libertà di scelta”

Martina e Stefano sono i figli di Paolo Bonolis, il conduttore ospite a “Domenica In” nella puntata di domenica 1 dicembre 2019 su Rai1. Entrambi nati dal matrimonio tra il conduttore e la psicologa statunitense Diane Zoeller, Martina e Stefano vivono entrambi in America. Stefano è il primogenito di casa Bonolis ed è molto legato al padre; di fatti spesso lascia l’America per far visita al papà in Italia. Su di lui si conosce davvero poco se non che vive negli Stati Uniti d’America, per la precisione a New York dove ha peraltro studiato. Stefano assomiglia tantissimo al padre: capelli chiaro e sguardo furbetto, recentemente ha sposato la fidanzata Candice Hansen con una cerimonia super romantica nella grande mela. In passato il nome di Stefano è stato associato a quello di Paola Caruso con cui ha avuto un breve flirt poi naufragato come ha raccontato la stessa ex Bonas di Avanti un altro: “La storia è poi naufragata come testimoniato dalla ragazza, principalmente per colpa della distanza: “Ci siamo conosciuti un anno e mezzo fa ad Avanti un altro, quando veniva a trovare suo padre. Solo che lui vive a New York e, nonostante l’appoggio di Paolo, che è sempre stato carino con me, e l’idea iniziale di Stefano di venire a Roma, alla fine non se l’è sentita di lasciare l’America. E quindi tutto è finito”.

Martina e Stefano, doppio matrimonio per i figli di Paolo Bonolis

Dopo la storia con Paola Caruso però Stefano Bonolis ha ritrovato l’amore e si è sposato con la bellissima Candice Hansen. In realtà non è stato l’unico matrimonio per Bonolis che poco dopo si è ritrovato anche a portare all’altare la secondogenita Martina. La ragazza, nata dal matrimonio con Diane Zoeller, vive in America ed è molto riservata. Basti pensare che il suo profilo Instagram è privato e fino ad oggi non ha mai rilasciato alcuna intervista. Come il fratello Stefano, anche Martina Bonolis vive in America dove lavora come regista teatrale. “Martina è una creativa, si occupa anche di aiutare nella crescita bambini e ragazzi che hanno avuto dei traumi e scrive per il teatro: è un personaggio particolare” ha detto il padre ospite di Verissimo. Anche Martina è convolata a nozze con il fidanzato in una suggestiva location tra le montagne newyorchesi. A condividere qualche momento speciale di quel giorno è stata proprio Sonia Bruganelli sui social.

Paolo Bonolis: “Martina e Stefano sposi? Speriamo che gli altri aspettino un po’ a sposarsi”

Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, Paolo Bonolis ha commentato la notizia del duplice matrimonio dei figli Martina e Stefano così: “speriamo che gli altri aspettino un po’ a sposarsi perché sta diventando un filotto insopportabile” con il suo solito piglio ironico. Poi Bonolis si è soffermato a parlare del suo rapporto con i figli: “io sono stato con i miei primi due figli assente per problemi di distanza, io qui loro a New York. Ma Sonia non ha mai mancato di connettere questi due mondi e l’ha fatto con grande senso della famiglia”. Non solo, il conduttore si è raccontato anche come padre dicendo: “a volte generoso, altre duro. Un padre. L’importante è che ai figli non venga meno il senso di sapere che ci sono, come genitore devi garantire loro la massima possibilità di libertà e di scelta, pur dando sempre dei consigli. Non devi metterli al mondo perché vivano la tua vita”.



