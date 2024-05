Martina eliminata Amici 2024, Anna Pettinelli rompe il silenzio dopo polemiche: “Vola alto”/ Toccante dedica

Anna Pettinelli, arriva la dedica a Martina eliminata da Amici 2024: “Vola alto”

Ieri sera è andata in onda la 7a puntata del Serale del talent di Canale 5 e contro Mida ad avere la peggio è stata Martina Giovannini eliminata da Amici 23 Serale 2024. Non è stata una serata semplice per la giovane cantante non solo per l’eliminazione ma anche per tutto ciò che è successo in puntata dove la sua coach Anna Pettinelli ha litigato con la giuria, soprattutto con Cristiano Malgioglio accusandoli di non riconoscerle quello che merita e vedere in lei solo una bella voce. I giudici hanno smentito tale tesi ma ciò non è bastato a tranquillizzare la 23enne.

Adesso a distanza di ore, la sua coach Anna Pettinelli che ha sempre creduto in lei le ha fatto una toccante dedica sui social augurandole il meglio per la sua carriera futura. Nel dettaglio la speaker radiofonica ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto con un abbraccio con la sua allieva e la scritta “Vola alto Martina! Sei fantastica” taggando anche il compagno di squadra Raimondo Todaro. In molti si aspettavano di leggere qualcosa di più polemico dopo i recenti avvenimenti o un lungo messaggio in cui rimarcasse le sue doti conora e invece è rimasta abbastanza sul vago e sul neutrale.

Martina eliminata da Amici 2024, il pensiero di Gaia e Giulia Stabile

Più profondo, invece, è stato il messaggio delle compagna di squadra di Martina, Gaia De Martino, infortunata che è stata eliminata nelle scorse settimane. La giovane ballerina napoletana che ha avuto modo di conoscere bene e affondo Martina Giovannini, dopo l’eliminazione da Amici 2024 le ha dedicato un lungo post su Instagram: “Martina è un’amica. Donna fragile e insicura, sempre pronta ad ascoltare e a non mollarti mai rispettando i tuoi spazi. Io ho conosciuto una vera amica e spero di non perderti mai. Sii fiera di te, di quello che sei e che diventerai perché tu sei la tua voce e la tua voce sei tu. Io ti sarò accanto.”

Un pensiero d’affetto le è stato rivolto anche da Giulia Stabile, ex allieva ed oggi tra i ballerini professionisti che, sempre con un’Instagram stories ha ammesso: “Leggerezza non è superficialità, orgogliosa di te” seguito da un cuore rosso. Eliminata da Amici 2024, per Martina si aprono le porte di nuove opportunità, Luciano Cannito, infatti, le ha proposto un contratto per entrare nel cast del suo musical Fame Saranno Famosi.











