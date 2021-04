Martina, figlia Enrico Brigano/ “Lei ha rivelato a tutti dell’arrivo del fratellino!”

Enrico Brignano salirà sul palco de La canzone segreta e niente vieta alla padrona di casa Serena Rossi di far entrare per lui anche Flora Canto e la sua piccola Martina. I due attori hanno dato alla luce ormai quattro anni fa la loro prima bambina e toccherà proprio a lei presto vestire i panni di sorella maggiore del bimbo che Flora Canto porta in grembo. Al momento non sappiamo ancora il nome del nuovo nascituro ma in molti si aspettano importanti novità questa sera quando la bella famiglia sarà in studio per il finale de La canzone segreta. Enrico Brignano e Flora Canto sono diventati genitori nel 2017 e presto lo diventeranno per la seconda volta per completare così un quadretto perfetto che poi andrà insieme verso l’altare forse già in autunno.

Enrico Brignano/ Dalle lacrime per Gigi Proietti alle nozze con Flora Canto

Martina, figlia Enrico Brigano e Flora Canto: “Lei ha rivelato a tutti dell’arrivo del fratellino!”

Proprio Flora Canto, ospite poco tempo fa di Silvia Toffanin a Verissimo, ha dichiarato che proprio la sua bambina ha dato l’annuncio della sua gravidanza ancora prima di loro: “Martina l’ha detto subito a tutti, anche quando volevamo tenercelo per noi diceva ‘Sapete che c’è un bimbo o una bimba nella pancia della mamma?’“. Siamo sicuri che se la piccola Martina sarà sul palco l’emozione per Enrico Brignano non mancherà.

