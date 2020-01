Martina Fusco/ Dopo La pupa e il secchione spopola sui social e sbarca su Spotify

Da Ciao Darwin a La pupa e il secchione 2020 fino a Spotify: la strada intrapresa da Martina Fusco le regalerà il successo che desidera? Pur avendo solo 18 anni, la giovane ha già le idee chiare. Bellissima, sicura di sè e molto determinata a realizzare tutti i suoi sogni, Martina Fusco sta letteralmente spopolando sui social dove regala ai fans foto mozzafiato. Su Instagram ha già raggiunto 231mila followers e il numero sembra destinato ad aumentare nonostante l’eliminazione dal programma di Italia 1. Accanto ai fans, però, anche Martina deve fare i conti con gli haters che non badano al fisico esortandola a studiare per migliorare la propria cultura. Martina, però, continua a sfoggiare il suo sorriso preferendo concentrarsi su se stessa e sui propri sogni.

MARTINA FUSCO SBARCA SU SPOTIFY

Martina Fusco è stata la prima concorrente eliminata de La pupa e il secchione 2020. Dopo aver stregato tutti con il suo lato B, la pupa ha dovuto abbandonare il gioco insieme al secchione Giovanni Boni deludendo tutti i suoi fans che speravano di poter ammirare la sua bellezza fisica ancora per qualche puntata. L’eliminazione, però, non ha spezzato i sogni di Martina che è tornata così a dedicarsi alla musica, una delle sue più grandi passioni. Martina, dopo aver pubblicato la canzone su You Tube, Martina è sbarcata anche su Spotify. Un grande riconoscimento per la giovane che spera di trasformare la sua passione in un vero lavoro. Accanto ai grandi nomi della musica italiana e internazionale, dunque, d’ora in poi, su Spotify sarà possibile ascoltare anche la voce di Martina Fusco nel singolo “Ogni parte di me”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA