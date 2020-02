Martina Fusco/ “Le persone che mi giudicavano…” (La pupa e il secchione 2020)

Per lasciare spazio alla prima serata del Festival di Sanremo 2020, martedì 4 febbraio, La pupa e il secchione 2020 torna in onda con il best of delle prime quattro puntata facendo un grandissimo regalo ai fans di Martina Fusco. La pupa è stata eliminata insieme al secchione Boni durante la prima puntata deludendo i suoi fans che speravano di poter ammirare la sua indiscutibile bellezza per tutta la durata della trasmissione. Martina, infatti, è seguitissima sui social dove conta più di 300mila followers. La Fusco, famosa per il lato B assolutamente perfetto, ha anche debuttato nel mondo della musica. Passo dopo passo, la giovane sta cercando di realizzare tutti i suoi sogni rispondendo con i fatti a tutti gli haters che, ancora oggi, continuano a giudicarla e a criticarla. Felice di camminare da sola e di essere riuscita a concretizzare quelli che, fino a poco tempo fa sembrano dei progetti irrealizzabili, Martina, attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, lancia una frecciatina a tutti i suoi haters.

MARTINA FUSCO: “PER TUTTE LE PERSONE CHE MI GIUDICAVANO, SE VOLETE DIRMI QUALCOSA SPERO CHE…”

Martina Fusco è oggi una ragazza serena e felice. Tuttavia, la protagonista de La pupa e il secchione 2020 non dimentica i giudizi e le critiche negative ricevute quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. “Mi ricordo ancora quando ho partecipato a Ciao Darwin e quando sono tornata a scuola. Invece di trovare persone felici o altro, mi guardavano male oppure mi chiamavano con parole poco carine. Stessa cosa quando uscivo, stessa cosa quando andavo in discoteca”, scrive la Fusco ricordando quegli anni. La stessa cosa accadrebbe ancora oggi ogni volta che Martina torna nel suo paese per trascorrere qualche giorno in famiglia. Diversamente al passato, però, oggi è una ragazza più forte e coraggiosa, orgogliosa di se stessa e del proprio percorso e, così, a tutti gli haters, lancia un messaggio diretto. “Per essere felici dovremo evitare tutti gli elementi di tossicità che ci trascinano giù, mi riferisco alle persone pronte a spettegolare e a scoraggiarti. Io sono sempre stata indifferente a tutto ed a tutti, e sono arrivata fin qui! Per tutte le persone che mi giudicavano, se ora volete dirmi qualcosa, spero che sia per un autografo”, conclude.

