Sul palco del Primo Maggio, per il secondo anno consecutivo, avremo modo di sentire anche la giovane Giglio. Per lei non si tratta di un nome d’arte né di uno pseudonimo: Giglio infatti è il suo cognome, mentre Martina il nome. Originaria di San Maurizio Canavese, dove è nata, la giovane artista classe 1995 ha cominciato a farsi spazio nel mondo della musica senza però abbandonare la sua carriera primaria, quella da ingegnere. La ragazza, che appunto lavora in tutt’altro ambito, si è detta comunque pronta, eventualmente, a lasciare il suo lavoro per dedicarsi alla sola musica. “Lo lascerei assolutamente. Anche se il percorso di studi potrebbe tornare utile nel mio lavoro da musicista” ha raccontato Giglio, che spera dunque di far strada nel mondo della musica. Il sogno? Inevitabilmente Sanremo.

Ele A, chi è l'artista svizzera al Concerto Primo Maggio 2025/ "Grazie alla noia mi vengono idee"

Anche salire sul palco del Primo Maggio, comunque, è stato un sogno realizzato per Martina Giglio, che lo scorso anno ha vinto un contest e quest’anno è stata invitata nuovamente. “La prima volta sul palco del Primo Maggio è stata l’anno scorso. Ho partecipato e vinto al Contest 1M Next. Per me è stato un sogno che si realizzava. Essere qui quest’anno è un sogno alla seconda. Sono molto emozionata, elettrizzata, sarà un’emozione diversa rispetto allo scorso anno” ha raccontato proprio ai microfoni della Rai.

Anna and Vulkan, chi è e perché si chiama così?/ Dalla passione per la musica all'amore per la sua terra

Martina Giglio, chi è: le radici calabresi presenti nella sua musica

Martina Giglio è nata in provincia di Torino ma i suoi genitori sono originari della Calabria e proprio le sue radici, le sue origini, sono molto presenti nella vita di Martina e nella sua musica. Proprio per questa ragione la giovane artista, in occasione del Primo Maggio 2024, è salita sul palco di San Giovanni cantando un brano in calabrese, arrivando fino alla vittoria. Quest’anno quale sarà l’effetto sorpresa di Giglio al Primo Maggio? Lo scopriremo tra poco!