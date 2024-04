Martina Giovannini criticata ancora da Malgioglio per il look ad Amici 2024/ “Devi darti una rinfrescata!”

Amici 2024, Martina Giovannini perde la sfida lanciata da Cristiano Malgioglio

Martina Giovannini non vince la sfida del giudice Cristiano Malgioglio. Il giudice ha chiesto alla cantante un cambio look radicale da proporre alla terza puntata del serale di Amici 2024. Tuttavia, stando alle anticipazioni, che Amici news e SuperguidaTV lanciano online, l’allieva non è riuscita a stupire il giudice.

Nel corso della seconda puntatadel serale di Amici 23, il giudice Cristiano Malgioglio esortava la giovane a ispirarsi all’icona del soul Diana Ross per una svolta del look. Un cambiamento nell’aspetto e in linea con i capelli ricci cotonati rappresentativi dell’idolo del pop soul, su cui Martina Giovannini ha cercato di lavorare durante il daytime. Tuttavia, pare che non abbia mantenuto le premesse, visto le nuove critiche arrivate da Malgioglio proprio sull’aspetto portato in scena al terzo serale.

Gli spoiler della disfatta di Martina alla terza puntata del serale di Amici 2024

“Malgioglio dice a Martina che le piace un sacco – si apprende in particolare della sfida a tre squadre del rinnovato serale di Amici 2024 di Maria De Filippi-, ma deve cambiare look e darsi una rinfrescata”. Del tutto vano, quindi, alla luce dei curiosi spoiler si direbbe il disperato tentativo di Martina Giovannini intrapreso all’idea di somigliare all’icona Diana Ross, come suggeriva alla seconda puntata serale il giudice Malgioglio. Il suggerimento non porterebbe ai risultati auspicati dal giudice per Martina, nell’intento di dare vita ad una stella del pop soul.

Tuttavia, tra i video più influenti via social della seconda puntata del serale di Amici 2024, Martina Giovannini si impone su TikTok con la performance della cover cantata sulle note di Tu no, il singolo presentato da Irama a Sanremo 2024.











