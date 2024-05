Martina Giovannini e Kumo fidanzati dopo Amici 2024?/ Spunta una foto che fa sognare il web

Martina Giovannini e il rapporto con Kumo dopo Amici 2024

Tra Martina Giovannini e Kumo, all’interno della casetta di Amici 2024, è nata una bellissima amicizia. I due, settimana dopo settimana, si sono uniti sempre di più e l’eliminazione di Kumo aveva spezzato il cuore di Martina. Dopo la propria eliminazione, la cantante ha rivisto alcuni ex compagni tra cui proprio Kumo con cui il rapporto continua come ha confermato lei stessa nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo. In quell’occasione, Silvia Toffanin aveva provato a parlare d’amore con Martina chiedendole anche di Kumo e la risposta della cantante era stata la seguente:

“L’amore? Niente. Sono entrato da fidanzato e mi sono lasciato per problemi di coppia. Non sto cercando nulla. Nella casetta non ho cercato nulla se non amicizia. Adesso mi auguro di vivere di danza e fare molte esperienze. Kumo l’ho risentito subito, ma ho sentito quasi subito tutti. Kumo è proprio un amico. Abbiamo legato tantissimo da gennaio in poi. All’inizio no, ci dovevamo ancora inquadrare io e lui. Se poteva diventare un fidanzato? No! Sicura! Ci siamo trovati a livello caratteriale. È una bella amicizia. Esatto”, le parole della cantante.

Martina Giovannini e Kumo: la foto dopo Amici 2024 che fa sognare il web

Kumo e Martina Giovannini sono tornati alle rispettive vite condividendo foto e post sui social mostrando anche un po’ della quotidianità. Tra le foto condivise tra le storie di Instagram dal ballerino, spunta una dolcissima foto con Martina che, in poco tempo, è diventata virale e che sta facendo sognare i fan.

Il rapporto tra Martina e Kumo è sempre stato amato dal pubblico del talent show di Maria De Filippi che ha sempre notato l’affetto speciale che legava la cantante e il ballerino. Fuori dalla scuola di Amici, dunque, tra Martina e Kumo è nato davvero l’amore? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

