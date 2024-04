Martina Giovannini in gara a Sanremo 2025?/ Poposta choc di Cristiano Malgioglio ad Amici 2024!

Proposta di Malgioglio a Martina Giovannini nel corso del sesto serale di Amici 2024: cos’è successo

Martina Giovannini candidata al Festival di Sanremo 2025? È l’indiscrezione che arriva dalla sesta puntata del serale di Amici 2024. Così come si evince dalle anticipazioni fornite online da Amici news e Superguida TV, Martina ha ricevuto da Cristiano Malgioglio un’inaspettata quanto bella proposta proprio in vista del prossimo Sanremo.

L’allieva di Anna Pettinelli è rimasta l’unica esponente della squadra, essendo state eliminate in una sola puntata le compagne Lil Jolie e Gaia. È per questo che, durante il sesto serale di Amici, dovrà vedersela da sola, in una manche che la vedrà schierarsi per tre volte su tre contro gli allievi avversari della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Una serata sicuramente molto complicata per la cantante, che verrà però allietata dalla proposta di Malgioglio.

Martina Giovanni prossima al debutto a Sanremo 2025?

Il giudice Cristiano Malgioglio, nel corso del sesto serale di Amici 2024, dopo averla sentita nuovamente esibirsi, ha fatto alla cantante una proposta choc: quella di partecipare a Sanremo 2025, il prossimo anno, con una canzone scritta da lui. Insomma, Martina Giovannini può dirsi in ogni caso, una vincitrice di Amici 2024, candidata al titolo di Big al Festival di Sanremo 2025. Una bella notizia in una serata che non sarà per li affatto semplice ad Amici 2024, visto che la cantante dovrà cercare di salvarsi ad ogni costo dalla possibile eliminazione. Un’impresa difficile, che arriva dopo una settimana di grande sconforto per Martina, sia musicale che personale. Riuscirà a proseguire la sua avventura al serale? Intanto Mida finisce al centro di una polemica…











