Martina Giovannini in lacrime ad Amici 2024 / Arriva un messaggio inaspettato!

Amici 2024, Martina Giovannini ha un momento di sfogo

Martina Giovannini é un fiume in piena di emozioni, nell’attesa per la quinta puntata del serale di Amici 2024.

Mentre i fan del talent show si dicono preoccupati via social rispetto all’assenza di Holden dagli appuntamenti pomeridiani, il rinnovato daytime di Amici 2024 in onda TV e streaming sulle reti Mediaset il 17 aprile 2024, Martina riceve un messaggio inaspettato. Delle parole mai dette che le giungono da parte dei familiari e che scatenano in lei una reazione in balia delle emozioni.

Amici 2024, Mida é eliminato al 5° puntata del serale?/ Anna Pettinelli lo sfida con Martina: il guanto

Arriva il messaggio intimista inaspettato per Martina

“Ogni volta che canto devo essere concentrata e lui piange -fa sapere la cantante e pupilla di Anna Pettinelli nel circuito canto di Amici 2024-, in questo caso ho preso la solarità di mamma e il pianto di papà”. Tra le dichiarazioni in reazione al content del videomessaggio dei genitori, che ora vivono lontani da lei, attualmente impegnata con gli studi del canto ad Amici 2024, poi Martina Giovannini palesa dei segnali di crisi personale. Questo nell’ammettere la nostalgia di casa unitamente alla lontananza dai familiari che la vedono alla costante prova personale e in difficoltà: “mi mancano troppo, grazie per credere sempre in me… Loro ci hanno sempre creduto più di me -aggiunge Martina Giovannini alludendo al sogno di fared ella musica la sua carriera e un lavoro nella vita-, il mio papà in primis …e io voglio ringraziare entrambi per il sostegno che mi danno, anche da lontano”.

Gaia De Martino ha un nuovo amore, dopo Mida?/ La confessione ad Amici 2024

Insomma, i genitori di Martina Giovannini tengono a supportare la cantante nel sogno intrapreso nella formazione per la carriera artistica di cantante e interprete. Che Martina Giovannini, una voce cristallina reduce dal rilascio della ballad in formato singolo Da quando non smesso di amarti, possa rivelarsi il vincitore di Amici 2024 di Maria De Filippi? Staremo a vedere se la cantante riuscirà a superare le prove all’orizzonte del talent, a partire dal guanto di sfida contro Mida…











© RIPRODUZIONE RISERVATA