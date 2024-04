Martina Giovannini: la cover su Italodisco di The Kolors diventa virale/ La svolta ad Amici 2024

Amici 2024, Martina Giovannini sorprende alla sesta puntata del serale

Martina Giovannini rischia il posto alla finale di Amici 2024, da eliminata provvisoria alla terza tra le tre manche di sfida della sesta puntata serale del talent show. Tuttavia, l’allieva cantautrice cresciuta sotto l’ala della maestra Anna Pettinelli, concorrente unica superstite nella squadra dei Todarelli, riesce a salvarsi al cospetto dei giudici.

Questo, complice un cambiamento radicale nelle vesti, in fatto di look e nello stile della mera performance di canto. In particolare é l’esibizione sulle note di Italodisco dei The Kolors, singolo tormentone della scorsa estate 2023 proposta dalla band ex Amici, a sorprendere in maniera positiva la giuria adibita alle votazioni del serale di Amici 2024.

Così, alla sesta puntata del serale di Amici 2024 sembra di assistere ad una riscoperta del talento vocale di Martina Giovannini, alle prese di un’esibizione in una cover in chiave disco-soul di Italodisco.

“Grande Martina, in questa puntata gli hai fatto vedere chi sei”, si legge non a caso tra i commenti più aggreganti degli utenti attivi a margine del trend di Amici 2024 che si registra su TikTok. Tuttavia, d’altro canto c’é la compagine dell’orecchio pubblico che proprio non tollera la rivisitazione del pezzo cult di The Kolors: “A me non piace.. -commenta qualche utente-, la voce non va bene per queste canzoni… inutile spingere , lei è limitata e può cantare solo Beyoncé”.

La proposta choc a Martina Giovannini

Di tutt’altro avviso si direbbero i tre giudici, la cui media di votazione salva Martina quando lei finisce a rischio al ballottaggio di fine puntata schierata contro Sofia Cagnetti. In particolare é il cantante Michele Bravi tra quest’ultimi a dirsi particolarmente sorpreso della svolta della cantante, che così potrebbe farsi valere conquistandosi un posto alla finale di Amici. Ma non é tutto. Perché in puntata, inoltre, il giudice Cristiano Malgioglio propone alla giovane The voice di Amici 2024 di candidarsi al Festival di Sanremo 2025 con un brano a sua primafirma.

