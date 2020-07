Martina Gold, pornostar a Ciao Darwin 7 / “Io regalo emozioni, fate come me”

Momento piuttosto acceso a Ciao Darwin 7 – La Resurrezione, con Martina Gold che infiamma la puntata. Di lavoro fa la pornostar, si definisce “virtuale ma anche reale”. Nel dibattito con la squadra dei Reale, la giovane attrice hard fa valere le sue motivazioni e i suoi valori, senza risparmiare attacchi diretti alla filosofia altrui. “Io faccio la pornostar“, dice Martina raccogliendo un vero e proprio boato. La concorrente di Ciao Darwin non nasconde le sue forme di cui va giustamente orgogliosa, ma ribadisce anche le sue priorità e ciò che la differenzia dal mondo Reale: “Io sono reale ma anche virtuale, io regalo emozioni voi invece no. Voi siete privi di emozioni”, continua agguerrita Martina Gold. “Vedete come sono io? Rilassata…per cui fate come me”.

Martina Gold, pornostar a Ciao Darwin

Martina Gold, l’attrice hard che ha partecipato a Ciao Darwin, è un volto piuttosto conosciuto dagli amanti del genere. Sui social ha una pagina con più di ventimila follower, un numero che certamente è lievitato grazie anche alla sua partecipazione a Ciao Darwin. Nella replica di questa sera la rivediamo all’opera nel confronto tra i Reale e Virtuale. Martina Gold battagliera come non mai…



