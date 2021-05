Martina Grado è la scelta di Giacomo Czerny a Uomini e Donne/ Lei ha risposto…

Colpo di scena a Uomini e Donne: durante la nuova registrazione di oggi, 19 maggio, Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta. Stando a quanto ci anticipa il vicolodellenews, il tronista ha scelto Martina Grado! La corteggiatrice dai lunghi capelli mori è la ragazza che ha conquistato il cuore del bel tronista che ha preferito lei a Carolina. Pare che la corteggiatrice abbia detto sì ma attendiamo la conferma.

Giacomo Czerny, scelta a Uomini e Donne/ Chi è? Martina Grado!

“Emotivamente mi sento come se fossi sulle montagne russe: un attimo prima sono in alto, poi in basso”. Così Martina Grado aveva espresso i suoi sentimenti in una recente intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne parlando del percorso in studio con Giacomo Czerny. La scelta è ormai vicinissima e, inevitabilmente, le emozioni sono tante, così come le riflessioni su quello che potrebbe essere il futuro insieme dopo il programma. La loro sarebbe infatti una relazione a distanza, come Martina ha tenuto a specificare: “Giacomo sa che, da dove vivo, in questo momento non sarei disposta a a spostarmi. Ho appena preso casa, ho una realtà lavorativa nella mia città ben consolidata, mentre lui ha un lavoro che potrebbe gestire un po’ ovunque.”

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 19 maggio: ancora critiche per Luca?

Martina e Giacomo, dopo Uomini e Donne convivenza o relazione a distanza?

Martina non è dunque disposta a lasciare la sua Bergamo una volta iniziata la relazione con Giacomo Czerny qualora fosse la sua scelta a Uomini e Donne. La corteggiatrice infatti chiarisce che “Se non dovessimo decidere per una convivenza da subito, sono sicura che ci sarà la volontà da parte di entrambi di fare avanti ed indietro senza problemi. Quando si ama certe cose non pesano, ma vengono naturali.” Intanto si attendono le anticipazioni di Uomini e Donne che potrebbero finalmente annunciare la scelta di Giacomo: sarà la mora Martina o la bionda Carolina la ragazza che è riuscita a conquistare il suo cuore?

