MARTINA GRADO É LA SCELTA DI GIACOMO CZERNY A UOMINI E DONNE/ “Quando sentivo che…”

Martina Grado è la scelta di Giacomo Czerny. “Con te c’è chimica, leggerezza e passione. Ci sono stati dei giorni in cui non riuscivo a non pensarti e negli ultimi giorni non ho smesso di pensarti e di crederci per un secondo. Forse non sono io che scelgo te, ma sei tu che sceglie me perché mi hai insegnato tanto e ho una voglia matta di stare con te”, dice il tronista. Martina non trattiene le lacrime: “Mi stai dando la dimostrazione che quando ho detto che conoscendoti ho cominciato a sentirmi viva era vero”, risponde la corteggiatrice. I due si abbracciano, ballano mentre i petali rossi cadono con lo studio emozionato per la scelta. Martina e Giacomo, così, sono ufficialmente la nuova coppia di Uomini e Donne dopo Samantha e Alessio, Massimiliano e Vanessa (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Presentazioni in famiglia per Martina Grado che, attraverso una videochiamata, fa conoscere i genitori a Giacomo. L’ultima giornata insieme prima della scelta inizia con uno scherzo di Martina che fa credere al tronista di non essere presente all’esterna dandogli appuntamento direttamente in studio. “Secondo te con tutta la voglia che ho di viverti non mi presento alla scelta?”, chiede Martina dopo aver raggiunto. Giacomo, poi, legge un messaggio che ha scritto per Martina che ringrazia per il percorso fatto. “Dopo tutto quello che hai passato meriti di essere felice”, afferma il tronista. Il momento, tra i due, sembra un addio. Giacomo, dunque, sceglierà Carolina? In studio, gli opinionisti si dividono su chi sarà la scelta finale di Giacomo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Martina Grado, prima della scelta a Uomini e Donne, si è raccontata sulle pagine del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi svelando cosa l’ha spinta a corteggiare Giacomo Czerny che, esterna dopo esterna, ha conquistato il suo cuore. “Ho trovato nei suoi occhi una sensibilità particolare che mi ha fatto sentire al sicuro e pensare che forse, al di fuori di qua, saremmo potuti davvero essere l’uno la spalla dell’altro […] È una persona trasparente, che ha la capacità di far valere le proprie idee senza lasciarsi influenzare e rende ogni dubbio più chiaro. Non teme le conseguenze nel dire ciò che pensa e fare ciò che sente”, ha detto la corteggiatrice lasciandosi andare a dichiarazioni importanti dalle quale traspare un sentimento importante (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Martina Grado è la scelta di Giacomo Czerny? La risposta arriverà presto visto che dai profili ufficiali di Uomini e donne hanno fatto sapere che oggi vedremo le loro ultime esterne e poi assisteremo alla scelta finale. Le anticipazioni della registrazione della scorsa settimana hanno già rivelato che la scelta di Giacomo Czerny è proprio la ballerina e che lei, felice e commossa, ha detto subito di sì lanciandosi in una serie di baci addirittura senza mascherina secondo i rumors. In molti erano convinti che fosse Carolina la scelta ma alla fine il bel tronista ha deciso di optare per la più matura Martina che non si è tirata indietro e che adesso si prepara ad essere la sua fidanzata dopo un percorso davvero complicato in cui spesso il videomaker è stato in bilico tra le due corteggiatrici e non solo.

Martina Grado è arrivata in punta di piedi lasciandosi andare poco a poco e ammettendo di sognare un rapporto maturo e completo. La morettina, nata a Bergamo nel 1995, ha sempre amato la danza e la musica e sui social è seguitissima, specie dopo questa avventura a Uomini e donne, immaginiamo ancor di più dopo la scelta in onda oggi in attesa della prima foto di coppia. Cosa fa nella vita Martina? E’ una ballerina, insegnante di danza e coreografa ma nel suo profilo social si è definita anche una personal trainer funzionale. Le anticipazioni del vicolo delle news rivelano che Martina oggi si presenterà stretta in un bellissimo abito nero e che dopo aver visto i momenti più belli, potrà commentare al sua ultima esterna in cui farà trovare un biglietto con su scritto “Ci vediamo alla scelta“ per poi presentarsi al balcone e regalargli un braccialetto come il suo con tre simboli mentre lui le legge una tenera lettera.



