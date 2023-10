Martina Grado elogia Manuela Carriero: “È a Uomini e Donne per trovare davvero l’amore”/ “Brando e Cristian…”

Martina Grado su Manuela Carriero a Uomini e Donne: “È lì davvero per fare la tronista”

Martina Grado ha varcato gli studi di Uomini e Donne nel 2021, quando è scesa per corteggiare l’allora tronista Giacomo Czenry. Il loro fu un percorso non privo di ostacoli ma, alla fine, Giacomo scelse proprio Martina e insieme lasciarono il programma provando ad iniziare una storia d’amore. Trascorsi un paio di anni da quel momento, Martina e Giacomo stanno ancora insieme e sono molto innamorati.

Non hanno però smesso di seguire Uomini e Donne, anzi proprio Martina ha di recente detto la sua sui nuovi tronisti di questa edizione. L’ex corteggiatrice, in un’intervista a Casa Lollo, ha detto la sua sul trono di Manuela Carriero: “In realtà vedo il comportamento di Manuela come una persona che è li per fare la tronista ed è realmente intenzionata a trovare una persona vera, un sentimento vero.” ha spiegato Martina.

Martina Grado dice la sua sui nuovi tronisti di Uomini e Donne

Poi ha proseguito: “La verità di Uomini e Donne la fa l’intenzione, e il fatto che lei voglia trovare qualcuno la fa diventare puntigliosa. Io sono stata corteggiatrice, io nell’eccesso cercavo di fare la cosa più giusta per evitare di dare problemi, infatti i social non li utilizzavo, cercavo di dosare gli atteggiamenti. Io volevo portarmi a casa Giacomo e basta.”

Martina Grado ha quindi detto la sua anche sui due tronisti uomini di Uomini e Donne: “Brando e Cristian per ora promossi, si vede che sono piccini. Mi piace di più Cristian caratterialmente. Per ora non hanno fatto niente che si possa recriminare.” ha sentenziato.

