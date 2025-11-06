Guai fisici per Martina Grado, ex corteggiatrice di Uomini e donne, che su Instagram racconta di aver subito una frattura: cos'è successo e come sta

Martina Grado, problemi fisici per l’ex Uomini e donne: cos’è successo

I fan di Uomini e donne ricorderanno sicuramente la coppia composta da Giacomo Czerny e Martina Grado; lui ex tronista, lei ex corteggiatrice, si conobbero nel 2021 e alla fine uscirono dal programma insieme, mano nella mano, conducendo successivamente una vita molto riservata e lontana dai riflettori. La scorsa estate si è vociferato di una presunta crisi in corso ma, alla fine, la situazione è rientrata.

Il loro amore viaggia dunque a gonfie vele ma a far parlare, questa volta, è un problema fisico che ha colpito l’ex corteggiatrice. Grandissima amante dello sport e del fitness, nonché personal trainer, Martina Grado sui suoi profili social condivide tanto del suo lavoro e della sua passione, tra video in palestra e consigli per uno stile di vita sano e corretto, tra sport ed alimentazione.

Tuttavia nelle ultime ore ha dovuto comunicare, attraverso un video postato su Instagram, di essersi fatta male. I fan già avevano mostrato preoccupazione per le sue recenti condizioni fisiche; ora ci ha pensato lei stessa a raccontare quanto accaduto.

Martina Grado: “Ho vinto una frattura, 7 giorni senza appoggiare il piede“

“Ecco cosa mi sono fatta! Abbiamo vinto: una frattura della spongiosa della base del collo femorale sinistro“, ha raccontato Martina Grado su Instagram, informando i suoi numerosissimi followers con ironia. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha poi scherzosamente aggiunto: “Ok che tra una decina di giorni faccio 30 anni ma non c’era bisogno di ricordarmelo così che divento vecchia“.

A seguire, ha spiegato cosa le aspetterà per i prossimi giorni: “7 giorni senza appoggiare il piede, 7 giorni di eparina, 4 giorni a settimana x 4 settimane di una puntura che fa un male. Tra 10 giorni proveremo della bike, seguirà riabilitazione e se dio vuole torno sul pezzo“.

Infine, aggiunge ironicamente rivolgendosi ai suoi seguaci: “L’ho presa bene? Assolutamente no. Penso che lamentarmi cambi le cose? Assolutamente no. Continuerò a lamentarmi? Assolutamente si. Dovrete sopportarmi, vi chiedo scusa“.