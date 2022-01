Martina Hamdy, dal GF VIP a Back to School/ La meteorina pazza d’amore per Odd

Martina Hamdy è un volto molto famigliare agli appassionati di programmi tv e reality show. La fotomodella è infatti stata una delle protagoniste delle prime edizioni del Grande Fratello VIP, ma anche meteorina sul piccolo schermo e opinionista di diversi programmi televisivi come Mai dire mondiali con Gialappa’s band e Tiki Taka. Dopo gli studi universitari, Martina ha partecipato anche a Veline, all’epoca infatti sognava di salire sul tanto desiderato bancone di Striscia la notizia.

Martina Hamdy prese parte, inoltre, ad alcune fiction Mediaset, per poi sbarcare al Grande Fratello Vip, dove ebbe modo di farsi conoscere al grande pubblico per più di sessanta giorni. Dopo l’esperienza nella casa più spiata di Italia, la Hamdy è tornata alla sua quotidianità, tra moda, social e nuove partecipazioni in tv.

Martina Hamdy tra tv e social, la storia d’amore con Odd

Oggi Martina Hamdy sembra avere le idee molto chiare per quanto riguarda il suo futuro professionale. Infatti continua a lavorare e coltivare con grande determinazione le sue passioni, spendendosi tra tv e social. Su Instagram, dove mette in evidenza il suo corpo slanciato e allenato, con foto da capogoria, conta quasi centottanta mila follower.

Adesso si appresta a partecipare al nuovo programma di Nicola Savino, Back to school, in onda su Italia 1, mentre su Canale 5 è diventata la presentatrice del meteo. Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, sappiamo che la showgirl è attualmente fidanzata con Bruno, in arte Odd, un ragazzo umbro, operativo come designer nel settore dell’abbigliamento.

