Martina, Ivana e Matteo, chi resta degli ex al Grande Fratello Vip 2022?/ I favoriti…

Matteo Diamante, Martina Nasoni e Ivana Mrazova sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip 2022 quasi un mese fa, per scombussolare gli equilibri dentro la casa. Ma per i tre ex il tempo dentro il loft di Cinecittà è ormai scaduto. Questa sera, giovedì 2 marzo, si scoprirà quale sarà il loro destino: chi di loro resterà nel gioco e in che forma?

Matteo Diamante e l’ex fidanzata Nikita Pelizon, da quando si sono trovati sotto lo stesso tetto, hanno riallacciato un legame d’affetto e di stima. I fan della coppia sperano in un ritorno di fiamma: “Speriamo che tornino insieme”, scrivono sui social. I due continueranno a vivere insieme dentro la casa del GF Vip o Matteo questa sera lascerà il reality? Tutta un’alta storia per Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro. Dentro la casa i due ex si sono scontrati duramente e tra loro il distacco si è dilatato ulteriormente.

Anche tra Ivana Mrazova e l’ex fidanzato Luca Onestini sembra esserci stato un riavvicinamento: “Mi viene da piangere, non mi abbandonare più”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne. La modella però ha ribadito che al momento le sta bene il rapporto d’amicizia e l’equilibrio che sono riusciti a trovare e non pensa che possano tornare insieme. Matteo, Ivana e Martina resteranno dentro la casa del Grande Fratello Vip? Diventeranno concorrenti? Sui social i pareri sono discordanti: “Per giustizia, dovrebbero uscire tutti e tre. Non ha senso un ingresso ORA, dopo un mese di IMMUNITÀ”, ha scritto un utente. Altri invece sperano che Ivana resti dento la casa: “Ivana e l’unica che dovrebbe rimanere, è l’unica che si comporta bene. Gli altri sono entrati solo per litigare”.

