Martina lascia Amici, Aka7even piange: “Non volevo finisse così”/ Ultimo abbraccio…

Nel daytime di Amici 2021 in onda oggi, lunedì 19 aprile su Italia 1, vanno in onda i momenti dei saluti di Martina ai compagni in casetta. È lei l’eliminata della puntata di sabato e, tra le lacrime, abbraccia gli amici prima di abbandonare il talent definitivamente. Uno tra tutti però rimane in disparte senza dirle niente: Aka7even. Chi ha seguito il talent sa che tra i due c’è stata una storia che è però finita da poco e per motivazioni ancora non chiare. La freddezza degli ultimi giorni trova però una tregua al momento dell’addio: Aka7even non riesce più a trattenere il pianto per l’uscita di Martina che, vedendolo così, corre ad abbracciarlo. Un abbraccio breve ma sicuramente importante, che elimina gli ultimi freni di Aka che si lascia così andare ad un pianto disperato.

“Non volevo che finisse così”, confessa poi Aka7even agli amici dopo l’ultimo saluto a Martina. Il cantante si sfoga poi con Giulia, come lui disperata per l’uscita dell’amica ballerina, e confessa: “Non volevo se ne andasse così, almeno verso di me, volevo parlare. Ho dato vinta all’orgoglio però poi succede questo, si esce…” Infine si è detto pronto ad incontrarla una volta fuori, magari proprio per chiarire quanto accaduto tra loro nelle scorse settimane.

