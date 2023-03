Martina Luchena “annuncia” il secondo figlio: “Presto saremo 4…”/ “E’ un sogno!”

Martina Luchena e Maurizio Bonori, secondogenito in arrivo: “Una nuova vita cresce in me…”

Spulciando tra le ultime novità annunciate sui social, spicca la lieta notizia apparsa qualche ora fa sul profilo di Martina Luchena. La nota influencer ha infatti scelto Instagram per raccontare ai suoi amati followers l’imminente allargamento della famiglia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti postato una foto in compagnia del suo primogenito e del compagno nonchè manager Maurizio Bonori; con tanto di pancione in bella vista. “Piango dall’emozione di dirvi che presto saremo in 4!”

Per Martina Luchena e Maurizio Bonori è dunque in arrivo il secondo bambino del quale chiaramente ancora non si conosce il sesso viste le poche settimane di gravidanza. La nota influencer non riesce a contenere la propria euforia, facilmente deducibile dalle parole scelte per l’annuncio su Instagram: “Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando. Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta trasformando in realtà. La vita mi ha tolto così tanto che questa nuova piccola vita che sta crescendo dentro di me mi lascia ogni giorno, ogni mattina, ogni momento della giornata incredula“. Martina Luchena è totalmente immersa nel momento magico e nel sogno coltivato da una vita di mettere in piedi una famiglia numerosa e felice: “Ancora fatico a crederci: una cosa così grande e bella a me, a noi…”

Martina Luchena, i ringraziamenti speciali per il compagno Maurizio Bonori e il primo figlio: “Sarai un fratello meraviglioso!”

Il post su Instagram di Martina Luchena, volta ad annunciare la sua seconda gravidanza, nella parte successiva si trasforma in una vera e propria dedica d’amore per il suo compagno Maurizio Bonori. “Tu amore mio mi hai accompagnato, supportato dall’inizio della nostra storia: siamo stati uniti, siamo stati sempre mano nella mano ogni momento, istante, situazione che si creasse davanti a noi, è stato ed è tutto una grande crescita giornaliera, fatta di sacrifici e tante soddisfazioni”.

Dopo le parole al miele per il suo compagno Maurizio Bonori, è poi il turno del primo figlio, prossimo a diventare fratello maggiore: “Tu invece piccolo grande bimbo mi hai insegnato cos’è la spensieratezza, cos’è l’amore senza alcun tipo di odio, tu piccolo bimbo mi stai insegnando così tanto che io non so come dirti grazie; sarai un fratello meraviglioso, così premuroso, così dolce e sensibile”. Martina Luchena si avvia poi alla conclusione; la lieta notizia colma di ringraziamenti e amore non poteva che concludersi con un pensiero anche per i suoi followers. “E poi voi, da anni con me, al mio fianco… Voi sarete delle zie virtuali meravigliose. Un abbraccio da noi… 4”.











