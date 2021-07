Martina Maccari, moglie Leonardo Bonucci/ “Ecco cosa fa quando la Juve perde”

Martina Maccari e Leonardo Bonucci si sono sposati nel 2011, ma stanno insieme in tutto da circa tredici anni. Hanno avuto tre figli, Lorenzo, Matteo e Matilda, di cui uno – Matteo – drammaticamente salito alla ribalta per via della sua malattia. Martina e Leonardo hanno affrontato questa prova insieme, superandola brillantemente insieme al piccolo che ha lottato come “un leone”. Papà Leonardo lo descrive così in un’intervista rilasciata nel 2019 a Raffaella Carrà, in cui peraltro è intervenuta anche Martina per parlare del loro rapporto. “Cosa fa Leonardo quando la Juve perde? È bravo. Negli anni, ha imparato pian piano a lasciare fuori dalla porta il problema prima di entrare a casa”.

Martina Maccari racconta il primo incontro con Leonardo Bonucci

Martina Maccari è un ex modella e influencer classe 1985. Su Instagram, dove pubblica spesso foto della sua famiglia, Martina vanta ben 245 mila follower. Il suo ultimo progetto editoriale s’intitola Nèttare e consiste in una serie di interviste a tu per tu con diversi personaggi del mondo dello spettacolo (e non solo). La sua relazione con Bonucci è nata per gioco nel 2008, quando i due si conobbero telefonicamente e “quasi per scommessa”, come ha raccontato lei in un’intervista. Al primo incontro, Leonardo la deluse un pochino, nel senso che era l’opposto di come lei se lo aspettava. “Non mi sembrava proprio il mio tipo”, fa sapere ancora l’influencer. Poi, però, qualcosa è cambiato, e i due hanno finito per fidanzarsi ufficialmente.

Leonardo Bonucci: “Jovanotti colonna sonora del nostro amore”

Se dovesse sintetizzare la sua storia con Bonucci, Martina Maccari direbbe: “Dieci anni insieme, gomito a gomito, nel bene e nel male”. Si legge questo in un post pubblicato su Instagram in occasione del loro anniversario, il momento ideale per ribadire che lei e Leonardo si amano e hanno davvero rispettato la promessa matrimoniale di stare insieme per sempre, qualunque cosa accada. Momenti difficili, in questi dieci anni, non sono certo mancati: si pensi anzitutto alla malattia del figlio, ma anche al coinvolgimento inaspettato di lui nell’inchiesta calcio scommesse. La colonna sonora del loro amore è senza dubbio Il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Lorenzo Jovanotti. “Abbiamo chiamato Lorenzo proprio in suo onore. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang è stata la colonna sonora del nostro matrimonio. Quando allo stadio parte quella canzone, cerco sempre lo sguardo di Martina”.

