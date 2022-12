Martina Maccari ricorda la crisi con Bonucci/ “Mesi difficili, messo in dubbio tutto”

Martina Maccari ricorda la crisi con Leonardo Bonucci: “Mesi difficili“

La famiglia di Leonardo Bonucci e Martina Maccari è più unita che mai, sebbene in passato il loro matrimonio abbia rischiato di vacillare. A mettere in crisi il loro rapporto è stata l’improvvisa malattia del piccolo Matteo, uno dei tre figli dell’innamoratissima e affiatatissima coppia, che nel 2016 dovette subire un delicato intervento chirurgico dopo una patologia diagnosticatagli. Nel corso di una sessione di domande e risposte sulle sue Instagram stories, la moglie del calciatore della Juventus ha aperto il suo cuore, ricordando quel periodo complicato.

Come riporta il Corriere della Sera, la Maccari ha rivelato: “Ho passato mesi difficili. Post cammino ho messo in dubbio tutto, temendo di non riuscire a tornare quella che ero prima della partenza. Nonostante questo a casa nostra il matrimonio è una cosa seria e l’amore è molto più di foto postate e dichiarazioni social“.

Martina Maccari e Leonardo Bonucci: la malattia del figlio e la crisi superata

In passato, nel corso di un’intervista rilasciata a Diva e Donna, Martina Maccari aveva parlato della crisi matrimoniale con Leonardo Bonucci, in seguito alla malattia del figlio: “Non è sempre vero che il dolore unisce. All’inizio io e Leonardo ci siamo allontanati: gli eventi difficili mettono alla prova. Poi, però, alla fine del viaggio ci siamo ritrovati più uniti. La malattia di Matteo ha messo a rischio la nostra coppia. Quando accade un evento così doloroso ci si chiude, ci si isola, e si fa fatica a comunicare. È come se esplodesse qualcosa nella tua vita, ti mette in difficoltà sia quando c’è troppo amore, sia quando ce n’è poco. All’inizio si marcia compatti, ma se il percorso è lungo e doloroso c’è il rischio di perdersi“.

La tempesta è ora superata. Il piccolo Matteo, fortunatamente, sta bene e anche la coppia ha ritrovato la serenità di un tempo, uscendo fortificata da questo doloroso capitolo di vita. Poche settimane fa, in occasione del compleanno della moglie, il calciatore della Juventus le dedicò un commovente post su Instagram: “La mia fortuna è stata averti incontrata, esserci presi per mano ed aver continuato la strada della vita insieme. Sopportandomi, nella maggior parte del percorso, e supportandoci l’uno con l’altra. Grato alla Vita e a quello che mi ha riservato con Te accanto. Ancora di più oggi, giorno 19. Il Tuo giorno. BUON COMPLEANNO AMORE“.

