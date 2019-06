Martina Maggi, All Together Now/ Video, chi è la prima ad aver totalizzato 100

Alla quarta puntata di All Together Now, ecco il primo 100: a totalizzarlo è Martina Maggi, giovane cantautrice che ha stregato il muro di giudici con la sua versione di Some people want it all di Alicia Keys. «Salve a tutti, mi chiamo Martina Maggi: ho 23 anni e vengo da Orvieto. La musica ha fatto sempre parte della mia vita: quando ero piccola mia mamma lavorava in un hotel in cui passavano di continuo musicisti e cantanti. Il mio sogno era quello di diventare come loro. Con i 50 mila euro ho la possibilità di realizzare il mio sogno, di realizzare il mio primo disco», così si è presentata prima di sfornare un’interpretazione incredibile. Grande esultanza di Michelle Hunziker e di tutto il muro di giudici, con Martina Maggi che ha sottolineato: «Cosa mi ha impedito di esplodere fino adesso? Il lavoro da barista non mi permette così tanto… Io sono una cantautrice, ce l’ho sempre messa tutta e spero di poter andare avanti».

CHI E’ MARTINA MAGGI

Nata ad Orvieto, Martina Maggi ha iniziato a studiare chitarra all’età di cinque anni ed ha poi proseguito i suoi studi grazie alla scuola, catturata dalle anime soul e dalle voci black come quelle di Aretha Franklin e Tracy Champman. Come sottolinea Rockol, all’età di 16 anni è entrata a fare parte dell’orchestra popolare giovanile diretta da Ambrogio Sparagna. Dal 2012 al 2014 invece è la voce solista del gruppo cover Muddy Shuffle Town, mentre nel 2015 collabora con l’antico teatro dell’Opera dei Pupi Siciliani del maestro Vincenzo Argento. Martina Maggi poi continua i suoi studi ed arriva a raggiungere la finale di Area Sanremo nel 2016. Insomma, All Together Now può rappresentare la grande occasione che da tempo aspetta e sui social network sono centinaia i messaggi di elogio: «Che brava, bellissima voce, bellissima lei e bellissima personalità e finalmente una che dice che è lì per provare a cantare….», «Il primo 100 dell’edizione se l’è meritato sicuramente», «Finalmente un 100 siamo riusciti a farlo e se nn lo facevano questa volta sarei rimasta scioccata». Qui sotto il video dell’esibizione





