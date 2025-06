Martina Maggiore, dopo essere stata avvistata in lacrime al concerto dell'ex fidanzato Cesare Cremonini, rompe il silenzio: "Ho scelto di esserci perché..."

Martina Maggiore in lacrime al concerto dell’ex fidanzato Cesare Cremonini

In questi giorni ha preso il via il nuovo tour negli stadi di Cesare Cremonini, a supporto dell’ultimo disco Alaska Baby pubblicato in studio e che ha riscosso un grande successo. Il cantautore bolognese è reduce da una doppietta sold out allo stadio San Siro di Milano, due serate di grande divertimento per tutti coloro che vi hanno preso parte, tra cui l’ex fidanzata Martina Maggiore. La ragazza, che ha condiviso con l’artista una storia d’amore di oltre 4 anni e conclusa circa 2 anni fa, ha infatti partecipato ad una delle due tappe milanesi.

Martina Maggiore scoppia a piangere al concerto dell’ex fidanzato Cesare Cremonini/ Poi scappa via

E, dai video emersi in rete e che hanno fatto il giro del web, la si vede visibilmente scossa dopo un lungo pianto nello stadio, sino alla decisione di andarsene a metà concerto. Forse sopraffatta dalla grande emozione del momento, in ricordo della storia d’amore che c’è stata tra loro, non è riuscita a resistere ed è crollata. A parlarne ora, dopo poche ore, è la stessa Martina Maggiore che ha raccontato la sua verità sui social.

Scaletta concerto Cesare Cremonini a Milano, 15 giugno 2025/ Tutte le canzoni allo Stadio San Siro

Martina Maggiore rompe il silenzio: “Ho scelto di esserci perché…“

“Spendo solo poche parole, perché a volte si creano castelli dove invece esistono solo bellezza e gentilezza“, ha scritto Martina Maggiore sulle Instagram stories nelle ultime ore, in merito alla decisione di abbandonare il concerto dell’ex fidanzato Cesare Cremonini. “Ho scelto di esserci, perché riconosco l’importanza di questo momento e desideravo condividere un traguardo significativo con una persona che, nonostante tutto, per me ha contato e conta ancora“.

La ragazza ha proseguito: “Non sapevo cosa avrei provato, non sono un robot, non ho mai nascosto le mie emozioni né tanto meno mi viene facile farlo, vivo tutto quello che c’è da vivere lasciandomi completamente andare. Questo significa anche andare via prima, perché puoi non riuscire a gestirla sempre come vorresti e non ho timore nel dirlo. L’ho fatto perché credo che l’amore, in ogni sua forma, vada oltre il dolore”. Infine, ha aggiunto: “Essere lì non è stato facile, ma è anche stato quello che volevo fare e che mi ha ricordato che si può essere presenti anche con delicatezza, senza aspettarsi nulla, solo con il ricordo di quanto sia stato forte”.

Scaletta Cesare Cremonini, tour 2025/ Ordine canzoni e le date dei 13 show in tutti gli stadi italiani